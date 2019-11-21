Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Могилевской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 21 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:26 Два дома с электроотоплением планируется построить в Витебской области в 2020 году Регионы
16:22 Мисникова: воспринимаю детское "Евровидение" как большое приключение Культура
16:04 В Беларуси все больше детей с инвалидностью воспитываются в семьях - Румак Общество
15:46 Детское "Евровидение-2019" освещают около 200 журналистов из 19 стран Культура
15:36 Детсады, бассейны и молодежный городок - развитие социальной инфраструктуры обсудили в Гомеле Регионы
15:35 Афиша выходного дня: "Тэатральны куфар", Kids Fashion Zone и прекрасная классика Афиша
15:28 Скауты из НХЛ и КХЛ посетят молодежный ЧМ в Минске Спорт
15:16 Корабль Илона Маска взорвался во время испытаний Калейдоскоп
15:09 Беларусь готова участвовать в инициативах ШОС в области науки и инноваций - Шумилин Общество
15:04 Белорусские заводы КПД усовершенствуют типовые серии домов Экономика
15:02 Переход на строительные нормы и правила ускорит внедрение инноваций - эксперт Экономика
15:02 Гродненские таможенники выявили факты ввоза товаров без уплаты таможенных платежей Происшествия
14:57 Около 300 участников собрал в Бресте I Региональный форум предпринимательства Регионы
14:56 Футболисты минского "Динамо" провели фотосессию на главном стадионе Беларуси Спорт
14:51 Белорусские производители представили свою продукцию на Agro Food Drink Tech Expo в Тбилиси Экономика
14:46 Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения" Культура
14:43 Карточки Беларусбанка могут не работать ночью 23 и 30 ноября Общество
14:42 Прокуратура Брестской области предложила допмеры по сокращению задолженности нерадивых родителей Регионы
14:26 В Гродно за два дня от телефонных мошенников пострадали более 50 человек Происшествия
14:25 Парламентское собрание приняло заявление в связи с 75-летием Победы Общество
14:23 Нападающий Сергей Костицын перезаключил контракт с минским "Динамо" на новых условиях Спорт
14:17 Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Могилевской области Регионы
14:16 Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси Экономика
14:13 Следователи выясняют обстоятельства происшествия с мойщиком автоцистерны в Могилеве Происшествия
14:10 Румас примет участие в инвестиционном саммите "Восточного партнерства" в Лондоне Экономика
13:58 Мастер игры на бамбуковой флейте Кацура КреаСьон выступит в Могилеве Афиша
13:51 Специальная группа МОК дополнила правила бокса AIBA к отбору на Олимпиаду-2020 Спорт
13:48 Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом Общество
13:36 Белорусские атлеты завоевали две бронзы на чемпионате мира по ММА в Сингапуре Спорт
13:30 Брестская область в полтора раза нарастила объем экспорта в Китай Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
21 ноября 2019, 14:17

Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты аудита эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области рассмотрены на заседании коллегии Комитета государственного контроля региона, сообщили БЕЛТА в КГК.

На 1 октября этого года в регионе на обслуживании специализированных организаций ЖКХ находилось 12,9 млн кв.м жилья, 2,3 тыс. лифтов, 667 коммунальных котельных, 2,3 тыс. км тепловых сетей. Также в их ведении более 1,8 тыс. артезианских скважин, 214 очистных сооружений канализации, 350 канализационных насосных станций, 91 станция обезжелезивания, 591 водонапорная башня, тысячи водоразборных колонок, сотни километров водопроводных и канализационных сетей, сетей ливневой канализации, улично-дорожной сети. И вдобавок - 41 площадка для выгула собак.

Для поддержания порядка в таком большом хозяйстве, его эффективного функционирования необходима грамотная организация управления и контроля, чего ЖКХ региона не обеспечивает.

Так, в прошлом году выполнена только половина (6 из 12) целевых показателей государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Примерно такие же были итоги работы в 2017 и 2016 годах.

Два года подряд отмечается снижение объемов производства и выручки от реализации услуг и рост затрат в некоторых изученных организациях ЖКХ. Среди других проблем - большое количество нерентабельных и низкорентабельных организаций, наличие значительной просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Немало нареканий и на качество оказания услуг. Работники областного КГК при изучении технического состояния 55 многоквартирных жилых домов и их придомовых территорий выявили более 3 тыс. недостатков.

Многие организации ЖКХ региона все еще допускают неэффективное расходование денежных средств. За последние 2,5 года в 6 из них выявлено необоснованное получение (предъявление к получению) из бюджета Br1386,5 тыс. из-за неправильного формирования планово-расчетных цен по услугам водоснабжения и водоотведения. В бюджет уже возвращено (в том числе сокращено финансирование) Br1104,5 тыс.

Всего по результатам контроля в 2017-2019 годах в бюджет возвращено Br3,1 млн, госпредприятиям - Br2,4 млн, сэкономлено более Br2,2 млн бюджетных средств, доначислено Br23,7 тыс. налогов, дооценено объектов основных средств на сумму Br2,3 тыс.

К административной ответственности привлечено 16 организаций ЖКХ и 72 работника, к дисциплинарной - 217 должностных лиц, возбуждено 3 уголовных дела.

Один из итогов анализа состояния дел в отрасли - существенное влияние на нее оказывают зависимость от государственного финансирования и наличие в организациях ЖКХ непрофильных объектов, выполнение несвойственных функций. Наблюдается недостаток квалифицированных кадров.

По итогам заседания госорганам внесены предложения по улучшению положения дел в сфере ЖКХ. Их реализация взята на контроль.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЖКХ КГК Могилевская область проверки
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Два дома с электроотоплением планируется построить в Витебской области в 2020 году
Фото из архива Детсады, бассейны и молодежный городок - развитие социальной инфраструктуры обсудили в Гомеле
Во время работы форума Около 300 участников собрал в Бресте I Региональный форум предпринимательства
Фото Генпрокуратуры Прокуратура Брестской области предложила допмеры по сокращению задолженности нерадивых родителей
Фото из архива Брестская область в полтора раза нарастила объем экспорта в Китай
Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Жемчужина". Фото из архива Лепельский центр "Жемчужина" планирует в 2020 году оздоровить по линии СГ около 400 детей
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал совещание по развитию правительственной связи
Лукашенко предложил одному из крупнейших инвесторов Дубая развивать проекты в реальном секторе экономики
В Беларуси до конца года планируется утвердить 26 строительных норм
"Валютный распорядитель" Белинвестбанка – новые горизонты возможностей
Топ-новости
Румас примет участие в инвестиционном саммите "Восточного партнерства" в Лондоне
Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом
Андрейченко: в обновленной модели СГ должна быть четкая нацеленность на решение практических задач
Проект закона о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования можно обсудить до 6 декабря
Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких
Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения"
Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси
Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами
Беларусь готова участвовать в инициативах ШОС в области науки и инноваций - Шумилин
Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет в БЕЛТА 22 ноября
Патриарх Кирилл приедет на торжества по случаю 550-летия обретения Жировичской иконы
Белорусские дипломаты к 30-летию Конвенции о правах ребенка организовали в ООН концерт группы J:Морс
Семинар по управлению коммерческими рисками в строительстве пройдет в Минске
Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске
Белорусские атлеты завоевали две бронзы на чемпионате мира по ММА в Сингапуре
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.