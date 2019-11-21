Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Могилевской области

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты аудита эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области рассмотрены на заседании коллегии Комитета государственного контроля региона, сообщили БЕЛТА в КГК.

На 1 октября этого года в регионе на обслуживании специализированных организаций ЖКХ находилось 12,9 млн кв.м жилья, 2,3 тыс. лифтов, 667 коммунальных котельных, 2,3 тыс. км тепловых сетей. Также в их ведении более 1,8 тыс. артезианских скважин, 214 очистных сооружений канализации, 350 канализационных насосных станций, 91 станция обезжелезивания, 591 водонапорная башня, тысячи водоразборных колонок, сотни километров водопроводных и канализационных сетей, сетей ливневой канализации, улично-дорожной сети. И вдобавок - 41 площадка для выгула собак.

Для поддержания порядка в таком большом хозяйстве, его эффективного функционирования необходима грамотная организация управления и контроля, чего ЖКХ региона не обеспечивает.

Так, в прошлом году выполнена только половина (6 из 12) целевых показателей государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Примерно такие же были итоги работы в 2017 и 2016 годах.

Два года подряд отмечается снижение объемов производства и выручки от реализации услуг и рост затрат в некоторых изученных организациях ЖКХ. Среди других проблем - большое количество нерентабельных и низкорентабельных организаций, наличие значительной просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Немало нареканий и на качество оказания услуг. Работники областного КГК при изучении технического состояния 55 многоквартирных жилых домов и их придомовых территорий выявили более 3 тыс. недостатков.

Многие организации ЖКХ региона все еще допускают неэффективное расходование денежных средств. За последние 2,5 года в 6 из них выявлено необоснованное получение (предъявление к получению) из бюджета Br1386,5 тыс. из-за неправильного формирования планово-расчетных цен по услугам водоснабжения и водоотведения. В бюджет уже возвращено (в том числе сокращено финансирование) Br1104,5 тыс.

Всего по результатам контроля в 2017-2019 годах в бюджет возвращено Br3,1 млн, госпредприятиям - Br2,4 млн, сэкономлено более Br2,2 млн бюджетных средств, доначислено Br23,7 тыс. налогов, дооценено объектов основных средств на сумму Br2,3 тыс.

К административной ответственности привлечено 16 организаций ЖКХ и 72 работника, к дисциплинарной - 217 должностных лиц, возбуждено 3 уголовных дела.

Один из итогов анализа состояния дел в отрасли - существенное влияние на нее оказывают зависимость от государственного финансирования и наличие в организациях ЖКХ непрофильных объектов, выполнение несвойственных функций. Наблюдается недостаток квалифицированных кадров.

По итогам заседания госорганам внесены предложения по улучшению положения дел в сфере ЖКХ. Их реализация взята на контроль.-0-