20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госпредприятия обеспечили более половины доходов бюджета Брестской области за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

Всего в прошлом году в консолидированный бюджет региона поступило более Br1,9 млрд. Организации государственного сектора экономики перечислили Br1,08 млрд, или 56,6% всех поступлений. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 34,5%, или Br664,1 млн. Вклад индивидуальных предпринимателей и физических лиц составил Br92,1 млн (4,8%) и Br78,7 млн (4,1%) соответственно.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (41,7%), налога на прибыль (16,8%), акцизов (6,7%), налога на недвижимость (5,7%) и налога при упрощенной системе налогообложения (4,6%).-0-