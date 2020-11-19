Госпрограмма "Комфортное жилье и благоприятная среда" будет продолжена - Каранкевич

19 ноября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" будет продолжена в Беларуси в ближайшие годы, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич после торжественного пуска природного газа в деревне Сосновка Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр энергетики рассказал, что в Витебской области реализуют 10 проектов по газификации сельских населенных пунктов. Газификация идет по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда", которая в этом году заканчивается. Сейчас госпрограмма разрабатывается на ближайшие годы. "Программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" будет и дальше развиваться", - отметил Виктор Каранкевич.

Символический факел во время торжественного пуска природного газа в деревне Сосновка зажгли председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель райисполкома Геннадий Сабынич. Во время церемонии гости вручили почетные грамоты и благодарности работникам, строившим газопровод.

В Сосновке протяженность газопровода составляет 7 км. На природный газ переведено 28 квартир, ранее газифицированных от резервуарной установки сжиженного газа. Перспектива газификации - более 300 частных домовладений, а также база отдыха и Республиканская туберкулезная больница "Сосновка".

По словам Николая Шерстнева, с появлением природного газа связывают перспективы развития местности, создания новых производств, повышения привлекательности деревни для городских жителей. Сосновка стала первым сельским населенным пунктом, где газ подвели в первую очередь из-за социального фактора - чтобы люди смогли построить дома или дачи. "Весь мир идет в направлении того, чтобы жить в деревне, подальше от городского шума. Сосновка - хороший вариант для возведения жилья. Когда люди заинтересуются этими местами, начнут обживать их, тогда и деревня будет более благоустроенной", - отметил губернатор.

В Витебском районе протяженность газовых сетей составляет более 1,6 тыс. км. Природный газ подведен в 71 сельский населенный пункт, в том числе 16 агрогородков.

В текущем году в Витебской области деньги направлялись на газификацию агрогородков и сельских населенных пунктов в Бешенковичском, Верхнедвинском, Полоцком, Витебском, Лепельском, Толочинском и Шарковщинском районах. К настоящему моменту построено более 27 км подводящих газопроводов.-0-