Госпромнадзор проверил столичный парк аттракционов перед началом сезона

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Госпромнадзора перед началом сезона проверили столичный парк аттракционов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Всего в Минске 5 основных зон отдыха: парк им. М.Горького, парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, парк им. 50-летия Великого Октября, парк им. 900-летия Минска и ООО "Парк развлечений Дримленд". В них 13 субъектов хозяйствования эксплуатируют 85 аттракционов. Из них 50 - стационарные, 24 - водные горки и 11 - передвижные аттракционы", - рассказали в пресс-службе.

Все стационарно установленные аттракционы перед началом сезона проходят периодическое техническое освидетельствование. Аттракционы, достигшие назначенного срока службы, подвергаются техническому диагностированию с последующим полным техническом освидетельствованием и допуском к эксплуатации.

В Минске предусмотрена замена 12 аттракционов, отработавших нормативный срок службы. За период с 2013-го по апрель 2020 года демонтировано и снято с учета 7 аттракционов, установлены и введены в эксплуатацию 14 новых стационарных. В этом сезоне в столице парк аттракционов пополнится. По информации КУП "Минскзеленстрой", уже ведется монтаж нового аттракциона "МИКС" в Центральном детском парке им. Горького, который будет доступен для посетителей старше 8 лет и ростом выше 120 см.

Специалисты Минского городского управления Госпромнадзора проверили 41 аттракцион, чтобы определить готовность к сезонной эксплуатации. Особое внимание уделили их техническому состоянию после межсезонного хранения, а также обеспечению условий безопасной эксплуатации, включая укомплектованность штата обслуживающего персонала. Кроме того, сотрудники Госпромнадзора изучили экспертные заключения о продлении назначенного срока службы аттракционов, проанализировали результаты полного технического или периодического технического освидетельствования. По информации специалистов, пока не поступало подтверждения готовности аттракционов к сезонной эксплуатации от ООО "Алмаком Плюс", ЧУП "Детские аттракционы" и ЧУП "Паркинвест".

Официально датой начала сезона определено 9 мая.-0-