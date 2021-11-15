Госсаннадзор Гомельской области: уровень метанола в стеклоомывайках был превышен в 576 раз

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В торговой сети Гомельской области обнаружили стеклоомывающую жидкость для авто с 576-кратным превышением метанола, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Приближается сезон использования стеклоомывающих жидкостей для авто. У автомобилистов возрастает спрос на эту продукцию. Чтобы не допустить реализации небезопасных товаров, Госсаннадзор региона постоянно контролирует ситуацию. Так, за октябрь представители территориальных центров гигиены и эпидемиологии региона проверили 120 торговых объектов, где продают стеклоомывающие жидкости. В шести из них установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: не были соблюдены требования к маркировке продукции и др.

Пробы взятых образцов были направлены в лабораторию для исследования на содержание метанола. Концентрация этого вещества не должна превышать 0,05 объемных процентов. Всего испытаниям подвергнуто восемь образцов продукции, три (37,5%) из них не соответствовали гигиеническому нормативу. Уровень содержания метанола в них был превышен до 576 раз.

Так, образец стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости HyperFROST (- 30) в пятилитровой емкости (штриховой код 4608752694124, производитель ООО "Энергия", Россия), отобранный в торговом объекте "Хозтоварищ" по ул. Б.Хмельницкого в Гомеле, не соответствовал установленным требованиям безопасности по содержанию метанола. Фактическое значение этого вещества - 28,82%, при норме - не более 0,05%. Образец продукции этого же бренда, взятый в магазине "Светофор" в Речице, содержал 17,25% опасного вещества.

Антиобледенительная стеклоомывающая жидкость Lesteks -25 C (штриховой код 4770202390617, изготовитель ЗАО "Леста", Литва) также не соответствовала нормативу. Образец незамерзайки взят в торговом объекте ИП "Автозапчасти" в Рогачеве. Фактическое значение метанола 0,5%, хотя на этикетке было указано, что не содержит этот компонент.

"Метанол - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз. Может вызывать острые отравления, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола через дыхательные пути вызывает головокружение, ухудшение зрения, боли в области сердца и печени", - уточнили в областном Госсаннадзоре.

Из обращения изъято более 2,9 тыс. л опасных жидкостей. Недоброкачественные стеклоомыватели не будут допущены к реализации в дальнейшем.

В санслужбе рекомендуют автовладельцам приобретать стеклоомывающие жидкости только в установленных торговых местах. При покупке стоит попросить продавца предоставить сведения о государственной регистрации данной продукции, а также важно обратить внимание на информацию, указанную на таре. Там должны быть сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, сроки годности, меры предосторожности.-0-