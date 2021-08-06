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06 августа 2021, 21:52

Госстандарт обнаружил в продаже в Гомельской области небезопасный арахис

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили ряд нарушений по применению пищевых красителей в продуктах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции.

Опасная продукция по содержанию красителей установлена в обращении при проверках субъектов хозяйствования на юго-востоке страны. Так, в арахисе в глазури "МИКС" (изготовитель ООО "Эвертон", Россия) вдвое превышен допустимый уровень содержания красителей.

Результаты исследований показали, что в составе арахисового микса с различными вкусами (креветка, краб, бекон) российский изготовитель использовал синтетический краситель - синий блестящий FCF (Е133), не указанный в маркировке. Также в арахисе в глазури со вкусом бекона содержание красителей в комбинации превысило допустимый уровень в 2,3 раза. Орешки со вкусом краба также были в окрашенной глазури. При этом в комбинации "красочные" ингредиенты превышали допустимый уровень в 2,1 раза, красный краситель понсо 4R (Е124) - в 1,4 раза. Более чем в 2 раза превышена норма желтого красителя FCF (Е110) "солнечный закат" в арахисе со вкусом креветки.

Небезопасными, по данным специалистов, оказались и фруктовые начинки "Империя Джемов" (изготовитель - ООО "Империя Джемов", Россия). При их производстве использованы недопустимые пищевые красители. К примеру, во фруктовой начинке "киви" - красители тартразин (Е102) и синий блестящий FCF (Е133), во фруктовой начинке "малиновая" - азорубин (Е122, кармуазин).

В отношении несоответствующей продукции в инспекции приняли необходимые меры.

"Для более привлекательного вида продуктов, усиления или восстановления их цвета после технологических операций и в целом для разнообразия оттенков применяются пищевые красители. Синтетические красители обладают некоторыми преимуществами по сравнению с натуральными. К примеру, дают более яркие цвета и комбинации, менее чувствительны к технологическим воздействиям. Поэтому производители применяют их значительно чаще", - пояснили специалисты инспекции. В инспекции также отметили, что синтетические красители не несут никакой пользы для человека, однако могут быть опасны для здоровья - отрицательно влиять на активность и внимание детей.

В Европейской цифровой системе пищевые добавки, в том числе и красители, обозначаются буквой E и числовым индексом от 100 до 199 (Е100 по Е199). Техническим регламентом Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012) установлены предельно допустимые уровни содержания синтетических красителей как по отдельности, так и в суммарном количестве при применении ряда красителей одновременно или в сочетании. Кроме того, требованиями регламента запрещено использование красителей в более чем 20 категориях продуктов, включая молоко, мед, вино, томатную пасту, кофе, зрелые и незрелые сыры и др.

В инспекции рекомендовали ограничивать количество продукции с синтетическими красителями, употребляемое за один прием. Родителям советуют при подборе вкусностей для детей отдавать предпочтение тем продуктам, в составе которых заявлены натуральные красители.-0-

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