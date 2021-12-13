Госстандарт обнаружил в продаже в Гомельской области небезопасный арахис

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта вновь выявили нарушения по применению пищевых красителей в продуктах, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Проверка показала, что микс ядер арахиса, обжаренных в глазури со вкусами холодца с хреном, сыра, бекона, васаби (изготовитель - ООО "КПК", ООО "Курская пивоваренная компания"), не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по безопасности и маркировке по предоставлению достоверной информации. Так, испытания показали: в составе продуктов есть допустимые для использования при производстве данного вида продукции пищевые добавки, но не заявленные в маркировке - красители, при этом с превышением установленных максимальных уровней (100 мг/кг) по отдельности или в комбинации. Оказалось, что содержание синтетического красителя тартразин (Е102) превышено в 1,3 раза, синего блестящего (Е133) - в 1,4 раза.

"Синтетические красители не несут никакой пользы для человека. И самая большая проблема использования таких красителей в том, что они могут быть опасными для людей", - напомнили специалисты. В инспекции рекомендуют ограничивать количество продукции с синтетическими красителями, употребляемое за один прием. Родителям советуют при выборе вкусностей для детей отдавать предпочтение тем продуктам, в составе которых заявлены натуральные красители.

Ввоз и обращение небезопасного арахиса в Беларуси запрещены. "Уважаемые покупатели, будьте внимательны и почаще обращайтесь к Реестру опасной продукции, размещенном на сайте Госстандарта", - заключили в инспекции.-0-