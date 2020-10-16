Госстандарт запретил реализацию модели газовых счетчиков из-за массовых поломок

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. газовых счетчиков на гарантии пришлось заменить из-за поломок в Гомельской области за 8 лет. Запрещена реализация этой модели в стране, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной инспекции Госстандарта.

Как уточнили в областной инспекции, с 20.08.2020 года запрещена реализация счетчиков газа "Гранд" производства российского ООО НПО "Турбулентность-ДОН" (номер Госреестра: РБ 03 07 4952 16). "Не допустимо использовать эту модель и ее модификации Гранд-1,6; Гранд-2,4; Гранд-3,2; Гранд-4; Гранд-6; Гранд-10; Гранд-16; Гранд-25 для коммерческого учета газа. Такое решение было связано с большим числом претензий со стороны потребителей", - рассказали специалисты.

Так, с 2012 по 2020 годы только в юго-восточном регионе страны из-за поломок в период гарантийного срока заменено порядка 2 тыс. счетчиков "Гранд". В отдельных случаях приборы выходили из строя неоднократно. Из-за использования неисправных средств измерений абонентам делали расчет за газ по повышенному тарифу.

В Госстандарте региона обратили внимание, что счетчики газа этого типа, установленные до 20 августа 2020 года, можно эксплуатировать при условии прохождения поверки.

Специалисты просят сообщать о фактах реализации счетчиков газа "Гранд" в Гомельскую областную инспекцию Госстандарта по адресу: ул. Лепешинского,1, 246015, Гомель (тел. 20-77-58) либо по электронной почте gomeloig@gosstandart.gov.by.-0-