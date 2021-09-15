ГПК: литовские заграждения продолжают убивать животных

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заградительные сооружения, установленные литовской стороной, грубо нарушают природоохранное законодательство и продолжают наносить ущерб приграничной фауне. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Очередной жертвой "концертины" стал лось, который пытался преодолеть заграждение на участке заставы "Дотишки" Лидского пограничного отряда. Животное запуталось в конструкции, в результате чего потеряло много крови. К сожалению, белорусские военнослужащие обнаружили лося уже мертвым. На место происшествия вызваны сотрудники природоохранного ведомства", - рассказали в ГПК.

В ведомстве добавили: "Европейские природоохранные и экологические организации намеренно не реагируют и не предпринимают каких-либо действий, несмотря на очевидные факты падежа животных по причине установки "концертины" литовскими властями. Это уже третий подобный случай на литовской границе".-0-