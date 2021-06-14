График движения поездов на участке Могилев-Жлобин изменится 29 июня из-за ремонта моста

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением плановых ремонтных работ железнодорожного моста на 276-м км перегона Лукское - Жлобин-Северный 29 июня изменяется график движения пассажирских поездов, курсирующих на участке Могилев - Жлобин, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Так, поезд международных линий №55/56 Гомель - Москва будет следовать в сообщении Москва - Могилев - Москва. Из Москвы поезд отправится 28 июня и прибудет в Могилев 29 июня. Из Могилева поезд будет отправляться 29 июня и прибывать в Москву 30 июня.

Поезд №749/750 Могилев - Гомель, отправлением из Могилева 29 июня, а из Гомеля 30 июня, а также поезд №615/616 Могилев - Гомель, отправлением из Могилева и Гомеля 29 июня отменяются.

Кроме того, в указанную дату отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте БЖД www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.-0-