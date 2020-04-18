График городского транспорта в Минске изменится из-за переноса рабочих дней

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице изменится график городского пассажирского транспорта в конце апреля - начале мая из-за переноса рабочих дней, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Так, 25 апреля и 2 мая троллейбусы и автобусы будут ходить по графику субботы, трамваи - по расписанию выходного дня.

26 апреля и 1 мая троллейбусы пойдут по графику субботы, автобусы - по графику воскресенья (кроме автобусов №32С - они будут ходить по субботнему расписанию), трамваи - по графику выходного дня.

27, 28 апреля и 3 мая троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по графику воскресных дней, трамвайные маршруты - по графику выходного дня.

Учитывая изменение режима работы крупных торговых предприятий города, 27 апреля отменяется работа автобусов №76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э. Плюс уменьшится количество подвижного состава на автобусных маршрутах №130, № 134С, №140.-0-