Грантовый формат финансирования в сфере культуры опробуют в Беларуси в 2021 году

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Грантовый формат финансирования сферы культуры опробуют в Беларуси в 2021 году. Об этом сообщил министр культуры Анатолий Маркевич на встрече с сотрудниками Гомельского дворцово-паркового ансамбля, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Анатолий Маркевич, вопросы финансирования всегда были и остаются очень важными для каждой сферы деятельности. "Новый формат финансирования из бюджета для сферы культуры опробуем в этом году. Хотим объявить конкурс и разыграть гранты на лучшую патриотическую тематику в театрально-зрелищных учреждениях, музеях, библиотечной сети, клубных и других учреждениях. Посмотрим, насколько активны наши коллективы. Не исключено, что в следующем году попробуем масштабно применить грантовую систему к нашей сфере деятельности", - рассказал он.

По словам министра культуры, важно создать конкурентную среду в отрасли. "В реальном секторе экономики эта среда - двигатель качества, цены. Почему такое не может быть и в сфере культуры? Да, есть свои нюансы и особенности. Но тем не менее мы постараемся апробировать данную форму. Возможно, кто-то уйдет со сцены творчества. Хорошо это или плохо - отдельный вопрос. Но бездеятельность не должна поощряться", - заверил он.

Анатолий Маркевич уверен, при новом подходе и у руководителя, и у коллектива будет дополнительный стимул, стремление быть конкурентоспособными. "Каждый будет заинтересован, чтобы привлечь эти средства для своего учреждения, а это плюс для всей сферы. Ведь индикатором успеха такой работы будут полные залы зрителей, очередь в кассу на экскурсию. Важно, чтобы это была очень глубокая продуманная постановка, захватывающая программа, очень интересная экскурсия", - сказал он.

В министерстве заверили, при тестировании грантового формата будут придерживаться принципа - не навредить. "Посмотрим, как эта система покажет себя в сфере культуры. Главное, чтобы зритель был доволен своим отдыхом, познаниями, а работники сферы получали моральное и материальное удовлетворение от своей деятельности", - резюмировал Анатолий Маркевич.-0-