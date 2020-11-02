ГрГУ им. Янки Купалы запускает профканикулы для старшеклассников

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект "PROF-каникулы" для учеников старших классов стартует в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. С 3 по 5 ноября ученикам 10-11 классов предлагают поучаствовать с профориентационном интенсиве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

"Старшеклассники смогут включиться в образовательный процесс университета, побывают на лекциях и практикумах в составе реальных студенческих групп. Среди других мероприятий интенсива - интерактивный мультимедийный квиз, викторина о профессиях настоящего и будущего, обучающий тренинг по предметам ЦТ. Запланированы также командные игры и творческие мастерские. Итоги проекта подведут на круглом столе", - рассказали в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Проект, отметили организаторы, поможет будущим абитуриентам получить представление о наиболее перспективных специальностях, узнать об отраслях экономики и социальной сферы, в которых прогнозируются кадровые и профессиональные перемены. Участники приобретут навыки работы в команде и смогут определить собственные профессиональные склонности.

В первом профориентационном интенсиве примут участие около 50 старшеклассников. Самыми популярными факультетами при записи на проект стали факультет экономики и управления, физико-технический и юридический факультеты, факультет биологии и экологии и факультет психологии.-0-