Гродненская область может стать популярным направлением ностальгического туризма для американцев

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область способна стать популярным направлением для американцев в сфере экологического и ностальгического туризма. Сотрудничество в этом направлении стало одной из тем встречи председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова и временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур, передает корреспондент БЕЛТА.

Туризм - одно из самых перспективных направлений сотрудничества. Поток туристов из США в Беларусь растет, повлияла на это и возможность въехать в страну без визы. Один из безвизовых регионов - Гродно. "В США живет немало потомков выходцев из этих мест. У нас сохранилось много объектов, связанных с разными историческими этапами, разными национальностями, которые было бы интересно посетить гостям из-за рубежа. Регион способен стать интересным направлением для ностальгического туризма", - отметил Владимир Кравцов.

Дженифер Мур сообщила, что в Беларуси реализуется долгосрочный проект по развитию агроэкотуризма. "Приятно было прочитать в одном из авторитетных журналов, что Беларусь расположилась на первом месте в рейтинге стран для экотуризма", - отметила она.

Еще одна из потенциально выгодных сфер для сотрудничества - информационные технологии. "Американцы знают, что в Беларуси немало хорошо образованных молодых людей, которые конкурентоспособны на мировом рынке. Американский бизнес заинтересован в инвестициях в белорусские IT-компании", - отметила Дженифер Мур. Она подчеркнула, что американская сторона реализует также программы по поддержке стартапов.

В Гродненской области действует несколько предприятий с американским капиталом. Например, в Лиде налажено производство оптических прицелов. Есть и несколько новых, интересных проектов, которые находятся сейчас в стадии обсуждения.

Ведется работа по продвижению товаров из Гродненской области на американский рынок. Потенциал для роста товарооборота с США есть. Во время встречи обсуждалось также сотрудничество в гуманитарной сфере и образовании.-0-