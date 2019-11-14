Гродненская областная библиотека начала большой переезд

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского в начале 2020 года отпразднует новоселье после большого переезда. Ежедневно в перевозке тысяч книг, периодики, каталогов и мебели библиотекарем помогают неравнодушные жители Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Областная библиотека, которая с 1991 года занимала одно из крыльев Нового замка в Гродно, после новогодних праздников примет посетителей по другому адресу. В оперативное управление библиотеке передано бывшее здание главного управления Нацбанка по Гродненской области на ул.Карбышева.

"Банк в нашем случае - одно из оптимальных мест. В Новом замке условия для хранения книг (а у нас немало редких и раритетных изданий) были не самыми лучшими. Здесь же хранилища, в том числе бывшие денежные, позволяют поддерживать оптимальную температуру и влажность", - рассказала директор областной научной библиотеки Лидия Мальцева. В фондах библиотеки свыше 600 тыс. экземпляров книг, периодических изданий, документов, около 400 тыс. из них находились в главном корпусе библиотеки в Новом замке.

Лидия Мальцева

Кроме этого, необходимо было переместить мебель, картотеки, другое имущество. Библиотекари попросили помощи у горожан.

"Реакция порадовала - звонки поступали постоянно. Откликнулись предприятия, организации города, школы, университеты, БРСМ. Волонтеры работают ежедневно", - рассказывает Лидия Мальцева. Например, сегодня помочь в разгрузке картотеки пришли студенты ГрГУ имени Янки Купалы.

Уже перевезено около 65% фондов. Кстати, подход к перемещению изданий особый. Все они упаковываются таким образом, чтобы на новом месте без путаницы разметить книги и журналы на стеллажах по особой системе.

"Гродно - читающий город. И книги, и услуги библиотеки остаются востребованными. Поэтому мы просто не имеем права останавливать работу ни на один день. На время переезда в Новом замке продолжают работать отделы, которые обслуживают читателей", - отмечает Лидия Мальцева. Она анонсирует и одно из нововведений: после переезда библиотеки читателям на руки будут выдавать и периодические издания. Раньше ознакомиться с ними можно было лишь на месте.

Есть планы по расширению комплекса услуг, в том числе связанных с современными информационными технологиями. В новом здании для этого есть все возможности.

Четырехэтажное строение было возведено в 1930-х годах. Практически все время постройка использовалась под банковские нужды. Сейчас почти все этажи здания площадью около 5 тыс. кв.м займет библиотека. Первые два этажа будут доступны для читателей. Условия здесь будут комфортнее, чем в замке, уверены сотрудники библиотеки.-0-

Фото Леонида Щеглова