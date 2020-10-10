Гродненская региональная таможня пояснила причину очереди из фур в пункте пропуска "Привалка"

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невыполнение договоренностей литовской стороной привело к образованию очереди перед пунктом пропуска "Привалка", сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"Сегодня ночью литовская сторона в очередной раз не выполнила договоренности по приему грузовых транспортных средств на белорусско-литовском участке границы в пункте пропуска "Райгардас" (с белорусской стороны "Привалка"). Это привело к образованию очереди на этом направлении, где въезда в Литву сейчас ожидает более 160 грузовых автомобилей", - сказали в таможне.

Перевозчиков просят учитывать эту информацию.-0-