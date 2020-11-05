Гродненская таможня: литовская сторона нарушает договоренности о ритмичном приеме транспорта

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очереди из грузовиков на белорусско-литовской границе возникают из-за невыполнения договоренностей сопредельной стороной, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
О скоплении грузовиков, ожидающих въезда в Литву, неоднократно информировались контролирующие службы соседней страны. Несмотря на договоренности обеспечивать стабильную работу пунктов пропуска, литовская сторона неритмично принимает грузовой транспорт.
"В частности, в пункте пропуска "Райгардас" (с белорусской стороны "Привалка") за последние две недели октября литовская сторона ни разу не исполнила обязательства по оформлению необходимого минимума грузовых автомобилей. Это в свою очередь способствует систематическому образованию очередей", - отметили в Гродненской региональной таможне.-0-