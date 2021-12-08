Гродненские спасатели получили новый пожарный автомобиль

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый пожарный автомобиль передали гродненским спасателям. Приобрели спецтехнику за средства областного бюджета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского облисполкома.

Ключи от новой пожарной автоцистерны для пожарной аварийно-спасательной части №1 в областном центре спасателям вручил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. На приобретение спецтехники, стоимость которой составляет около Br400 тыс., были направлены средства областного бюджета.

"Безопасность людей в целом в стране, и в нашей области в частности, один из приоритетов. Поэтому мы уделяем пристальное внимание укреплению материально-технической базы тех служб, которые оказывают экстренную помощь. В тот момент, когда люди попадают в беду, счет порой идет на минуты и даже на секунды, и современная техника позволяет вовремя прийти на помощь и оказать ее в полном объеме", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что парк спецтехники будет обновляться в регионе и дальше. И речь не только о пожарных авто. Например, до конца года в регионе встанут в строй семь новых машин скорой помощи.

Новый автомобиль, переданный спасателям, изготовлен на шасси МАЗа. Машина с двухрядной кабиной и цистерной на 5 тыс.л укомплектована стационарным лафетным стволом с ручным управлением для подачи воды в очаг возгорания, а также гидравлическим инструментом. Ее основное назначение - доставка оборудования, огнетушащих средств и спасателей к месту происшествия для тушения пожаров в жилых зданиях, на промышленных объектах.

К слову, сегодня на вооружении у спасателей Гродненской области более 500 единиц транспорта. Среди них автоцистерны, автолестницы, коленчатые подъемники и служебный легковой транспорт.-0-