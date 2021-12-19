Гродненский комбинат стройматериалов за 10 месяцев увеличил экспорт на 55,4%

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" - филиал №5 "Гродненский комбинат строительных материалов" ОАО "Красносельскстройматериалы" за январь - октябрь 2021 года увеличил экспорт продукции на 55,4%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЦК.

"В январе - октябре текущего года поставлено на экспорт продукции на $4,6 млн. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 155,4%", - говорится в сообщении.

Также за 10 месяцев предприятием получено более Br1 млн чистой прибыли.

Филиал №5 "Гродненский комбинат строительных материалов" ОАО "Красносельскстройматериалы" специализируется на выпуске изделий для жилищного строительства из силикатного ячеистого и плотного бетона автоклавного твердения и занимает одно из первых мест по их производству в Беларуси. Продукция предприятия отвечает европейским стандартам и требованиям, экспортируется в Российскую Федерацию, Украину, страны Балтии и Польшу.-0-