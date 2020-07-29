Гродненское областное объединение профсоюзов проведет веломарафон "За Беларусь"

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзный веломарафон "За Беларусь" впервые пройдет на Августовском канале 31 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного объединения профсоюзов.

Участниками марафона станут около 200 человек - представители областных организаций отраслевых профсоюзов, а также члены районных объединений профсоюзов. Как ожидается, присоединятся к нему депутаты, известные люди региона.

Старт марафону будет дан на шлюзе Домбровка. Его участники преодолеют трассу в 22 км по самым живописным местам в окрестностях канала.

"Велопробег - это своеобразное признание в любви своей стране, народу, красоте и величию окружающей природы. Время прохождения дистанции не ограничено. Можно не торопиться, ехать на велосипеде в свое удовольствие, дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой родного края", - отметили в пресс-службе объединения.

На финише всем участникам вручат символические медали. Продолжится спортивный праздник развлекательной программой с музыкальными выступлениями и угощением ухой и солдатской кашей.-0-