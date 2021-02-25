Гродно принимает эстафету молодежной столицы

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно в 2021 году получил статус молодежной столицы. Сегодня в городе пройдет церемония открытия праздника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.

Республиканский праздник "Гродно - молодежная столица" соберет в областном центре более 300 молодых людей со всей страны - студентов, молодых депутатов, представителей молодежных парламентов, работающую молодежь. Гостям покажут Гродно, познакомят с его инфраструктурой, а также с возможностями региона. Традиционно масштабный форум становится площадкой для диалога, обсуждения волнующих молодежь тем, планов на будущее. В программе мероприятия также встречи с экспертами, представителями различных сфер, руководством госорганов.

"Программа праздника насыщенная. Первые мероприятия прошли уже накануне. Торжественная церемония открытия республиканского праздника пройдет сегодня в областной филармонии. Предварять ее будет выставка-презентация "Гродно - город возможностей для молодежи", - рассказали в горисполкоме. Кроме того, в рамках церемонии открытия запланировано подписание соглашения между Министерством образования и благотворительным фондом имени Алексея Талая.

В программе праздничных мероприятий - республиканский форум "Беларусь. Молодежь. Единство", награждение победителей Республиканской универсиады - 2020, финал открытого турнира по женскому волейболу на Кубок ректора ГрГУ им. Янки Купалы.

Кроме того, на базе Купаловского университета сегодня пройдет республиканский семинар "Актуальные аспекты организации воспитательной и идеологической работы в системе образования Республики Беларусь и пути ее совершенствования", состоится несколько диалоговых площадок на волнующие молодежь темы.

26 февраля в ГрГУ им. Янки Купалы дадут старт гражданско-патриотическому марафону "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь". Планируется, что участники диалоговых площадок присоединятся к написанию купаловского диктанта "Радзіма мая дарагая". Также в этот день гости молодежной столицы примут участие в торжественном открытии нового детского сада в жилом районе Грандичи на севере областного центра. Во время экскурсионной программы "Гродно - город на перекрестке культур" участники праздника познакомятся с городом.

"На протяжении всего года в Гродно будут проходить многочисленные спортивные, и культурные мероприятия молодежного формата, интеллектуальные игры и квесты, флешмобы и многое другое", - отметили в горисполкоме. При этом и традиционные культурные мероприятия будут проходить с акцентом на молодежи.-0-