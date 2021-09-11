Гусаков: Фестиваль науки позволяет продемонстрировать достижения ученых в доступной форме

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль науки в Центральном ботаническом саду позволяет продемонстрировать достижения ученых в доступной форме. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это традиционный праздник, наше знаковое, брендовое мероприятие. Здесь представлены различные научные направления, разработки Национальной академии наук, вузов, есть и зарубежные гости. Фестиваль интересен и детям, и взрослым. Посетители всех возрастов могут познакомиться с достижениями ученых, узнать, как проходят научные исследования и опыты. Здесь много нового, оригинального, необычного, мы стараемся не повторяться", - сказал Владимир Гусаков.

Цель фестиваля - повышение престижа науки в обществе, популяризация достижений белорусских ученых и мировой науки, а также привлечение учащихся и студентов к занятиям научно-исследовательской деятельностью. "Мы ставим задачу показать посетителям в доступной форме, что представляет собой наука, рассказать о ее развитии, достижениях, обрисовать перспективы, показать, к чему мы должны стремиться. Космос, информатика, машиностроение, нанотехнологии, медицинские, аграрные и биотехнологии, история - всему уделено внимание", - обратил внимание председатель Президиума НАН.

Организатором фестиваля стал Совет молодых ученых НАН Беларуси. "Сегодня не только Академия наук, но и почти все крупнейшие вузы страны представлены здесь. Приехали и наши коллеги из МГУ, госкорпорации "Росатом". Большой интерес есть и среди участников, и среди гостей. Если первый подобный фестиваль посетили около 5-6 тыс. человек, то второй собрал уже больше 10 тыс. Мы рассчитываем, что в этот раз будет не меньше посетителей", - отметил главный ученый секретарь, председатель Совета молодых ученых НАН Андрей Иванец.

На выставке лучших разработок ученых НАН Беларуси гости фестиваля могут ознакомиться с разнообразными экспонатами: от артефактов с раскопок и редких насекомых до беспилотников и последних разработок в электротранспорте. Попробовать самостоятельно провести эксперимент можно на площадках мастер-классов, которые проводят ученые-микробиологи, социологи, ботаники, физики и генетики.

На Фестивале науки - 2021 развернули работу сразу четыре тематические лекционные площадки. На площадке "Экстремальная наука" можно услышать, где наука встречается с опасностью. В лекционной зоне "Покидая землю" можно поговорить о технологиях, которые пригодятся на других планетах, а медицинская лаборатория SYNLAB Belarus представила лекционную площадку "Жить вечно", в программе которой лекции о здоровье. Еще одна лекционная площадка работает в блиц-формате. Каждая лекция длится 15 минут, за это время можно узнать об энергетике будущего, 3D-биопринтинге, мифах о ГМО и космической программе Беларуси непосредственно от ученых, занятых этими исследованиями.

Гостей фестиваля также ждут активности по естественно-научным дисциплинам, программированию и созданию альтернативных источников энергии.

Госкорпорация "Росатом" представила площадку, посвященную атомным технологиям Atom City с образовательно-развлекательными активностями, которые направлены на популяризацию атомной энергетики и демонстрацию разнообразия сфер применения атомных технологий. Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ презентовал гипермузей и показал фотовыставку "Снимай науку".-0-