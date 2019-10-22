Хакатон по проблемам изменения климата пройдет в Минске 25-26 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакатон по проблемам изменения климата Climathon пройдет в Минске 25-26 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Это мероприятие состоится одновременно в 100 крупных городах мира. Белорусская столица также присоединится к глобальному движению по поиску инновационных решений в области борьбы с изменением климата. Минский Climathon сосредоточится на решении городских проблем, связанных с загрязнением воздуха, транспортом и пластиковыми отходами. После интенсивной совместной работы, поиска решений будут выбраны наиболее многообещающие и эффективные идеи.

Главным организатором хакатона является Climate-KIC - крупнейшее в Европе государственно-частное партнерство, деятельность которого сосредоточена на климатических инновациях в целях адаптации к климатическим изменениям и смягчения последствий этих изменений. В Беларуси организатором мероприятия выступает инициатива "Молодежь за устойчивое развитие". Каждый организатор Climathon определяет местные климатические проблемы в тесном сотрудничестве с органами власти и партнерами. Во время хакатона предприниматели, новаторы, программисты, дизайнеры объединяются, чтобы разработать собственные решения.-0-