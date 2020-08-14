14 августа, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Хлеборобы Могилевского района первыми в области намолотили 100 тыс. т зерна. Аграриям ЗАО "Агрокомбината "Заря" в торжественной обстановке вручили подарки и благодарности, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды получили три экипажа комбайнеров и три водителя - все они намолотили и перевезли более 2 тыс. т зерна.

Заместитель председателя Могилёвского облисполкома Руслан Страхар вручает каравай нового урожая директору ОАО «Тишовка» Виталию Фомкину

"Я горжусь коллективом нашего предприятия и их семьями. Мы внесли свой весомый вклад в уборку хлеба в Могилевском районе. Мы убрали всего лишь 30% урожая, впереди еще большая работа, - рассказала генеральный директор агрокомбината "Заря" Екатерина Заровская. - В этом году хорошая урожайность - рассчитываем получить до 70 ц/га. Нужна только хорошая погода и отличное настроение. У нас сплоченный и профессиональный коллектив, который выполняет все необходимые технологические требования, потому все получится".

Cтарший комбайнер Иван Гардеев

Старший комбайнер Иван Гардеев и комбайнер Виталий Михальков первый сезон работают вместе и уже показали высокие результаты. "В этом году вырастили хороший урожай, остается только качественно его убрать. Пока стоит хорошая погода - нужно торопиться. Мы приходим на работу к 6 утра и остаемся в поле до позднего вечера. От нашей работы зависит общий успех уборочной кампании в регионе", - рассказал Иван Гардеев.

Виталий Михальков работает во вневедомственной охране, но взял отпуск на основной работе и принимает активное участие в уборке. "Я впервые попробовал себя в качестве комбайнера и убедился, что это очень тяжелый труд. Урожай у нас хороший, лишь бы погода не подводила, а мы уж точно не подведем".

Старший комбайнер Дмитрий Анисимов уверен, что в сельском хозяйстве не бывает случайных людей. "Я уверен, что любовь к сельскому хозяйству передается из поколения в поколение. Когда ты видишь отношение к технике старших, их любовь к урожаю - сам становишься таким. У меня был достойный пример: мой отец был механизатором. Я видел, с какой ответственностью он подходит к своему делу. Наверное, мне это тоже передалось по наследству", - отметил молодой человек.

Во время уборки зерновых в ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

Поздравить аграриев приехал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. От облисполкома он передал Могилевскому району сертификат на приобретение трактора. "Вы первые в Могилевской области, кому покорилась эта высокая планка. В очередной раз вы проявили свое профессиональное мастерство, показали пример самоотверженного труда, максимальной собранности и ответственности. Спасибо вам за весомый вклад в общий каравай и продовольственную безопасность нашей страны", - подчеркнул Руслан Страхар.

На 14 августа в Могилевской области зерновые и зернобобовые культуры убраны на 218 тыс. га - это почти 70% от подлежащих уборке площадей. Намолочено около 750 тыс. т. В целом по области планируется намолотить (кроме кукурузы, грехичи и проса) 1,1 млн т зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе.-0-

Во время уборки зерновых в ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

Во время праздника