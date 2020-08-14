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14 августа 2020, 20:10

Хлеборобы Могилевского района первыми в области намолотили 100 тыс. т зерна

Во время праздника
Во время праздника

14 августа, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Хлеборобы Могилевского района первыми в области намолотили 100 тыс. т зерна. Аграриям ЗАО "Агрокомбината "Заря" в торжественной обстановке вручили подарки и благодарности, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды получили три экипажа комбайнеров и три водителя - все они намолотили и перевезли более 2 тыс. т зерна.

Заместитель председателя Могилёвского облисполкома Руслан Страхар вручает каравай нового урожая директору ОАО «Тишовка» Виталию Фомкину
Заместитель председателя Могилёвского облисполкома Руслан Страхар вручает каравай нового урожая директору ОАО «Тишовка» Виталию Фомкину

"Я горжусь коллективом нашего предприятия и их семьями. Мы внесли свой весомый вклад в уборку хлеба в Могилевском районе. Мы убрали всего лишь 30% урожая, впереди еще большая работа, - рассказала генеральный директор агрокомбината "Заря" Екатерина Заровская. - В этом году хорошая урожайность - рассчитываем получить до 70 ц/га. Нужна только хорошая погода и отличное настроение. У нас сплоченный и профессиональный коллектив, который выполняет все необходимые технологические требования, потому все получится".

Cтарший комбайнер Иван Гардеев
Cтарший комбайнер Иван Гардеев

Старший комбайнер Иван Гардеев и комбайнер Виталий Михальков первый сезон работают вместе и уже показали высокие результаты. "В этом году вырастили хороший урожай, остается только качественно его убрать. Пока стоит хорошая погода - нужно торопиться. Мы приходим на работу к 6 утра и остаемся в поле до позднего вечера. От нашей работы зависит общий успех уборочной кампании в регионе", - рассказал Иван Гардеев.

Виталий Михальков работает во вневедомственной охране, но взял отпуск на основной работе и принимает активное участие в уборке. "Я впервые попробовал себя в качестве комбайнера и убедился, что это очень тяжелый труд. Урожай у нас хороший, лишь бы погода не подводила, а мы уж точно не подведем".

Старший комбайнер Дмитрий Анисимов уверен, что в сельском хозяйстве не бывает случайных людей. "Я уверен, что любовь к сельскому хозяйству передается из поколения в поколение. Когда ты видишь отношение к технике старших, их любовь к урожаю - сам становишься таким. У меня был достойный пример: мой отец был механизатором. Я видел, с какой ответственностью он подходит к своему делу. Наверное, мне это тоже передалось по наследству", - отметил молодой человек.

Во время уборки зерновых в ЗАО "Агрокомбинат "Заря"
Во время уборки зерновых в ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

Поздравить аграриев приехал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. От облисполкома он передал Могилевскому району сертификат на приобретение трактора. "Вы первые в Могилевской области, кому покорилась эта высокая планка. В очередной раз вы проявили свое профессиональное мастерство, показали пример самоотверженного труда, максимальной собранности и ответственности. Спасибо вам за весомый вклад в общий каравай и продовольственную безопасность нашей страны", - подчеркнул Руслан Страхар.

На 14 августа в Могилевской области зерновые и зернобобовые культуры убраны на 218 тыс. га - это почти 70% от подлежащих уборке площадей. Намолочено около 750 тыс. т. В целом по области планируется намолотить (кроме кукурузы, грехичи и проса) 1,1 млн т зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе.-0-

Во время уборки зерновых в ЗАО "Агрокомбинат "Заря"
Во время уборки зерновых в ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

Во время праздника
Во время праздника

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