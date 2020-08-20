Хлеборобы Оршанского района намолотили 100 тыс. т зерна

20 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Хлеборобы Оршанского района первыми в Витебской области намолотили 100 тыс. т зерна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Всего на 20 августа в районе убрано 23,5 тыс. га, или 73% площадей. Средний намолот с гектара составляет 42,7 ц. Одними из первых свои поля убрали аграрии СПК "Лариновка", входящего в число хозяйств с самой высокой урожайностью по области - более 70 ц/га.

Приближается к отметке в 100 тыс. т и Витебский район, где пока намолочено 86,9 тыс. т зерна. Преодолеть планку местные труженики села намерены в ближайшие дни. Здесь убрано 21,7 тыс. га, или 76% площадей со средней урожайностью 40 ц/га.

Всего по области убрано 268,4 тыс. га зерновых, или 72,5% площадей. Намолочено 861,1 тыс. т. Полностью справились с этим пластом работ аграрии 14 сельхозпредприятий области из Витебского, Чашникского, Ушачского, Поставского, Оршанского и Миорского районов.

"Существенно притормозили общий ход жнива дожди, прошедшие по региону 19 августа. Аграрии семи районов из-за неблагоприятных погодных условий не смогли выйти в поле. Вместе с тем все настроены на продуктивную работу и результат", - подчеркнули в облсельхозпроде.-0-