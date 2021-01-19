Холоднее всего минувшей ночью было в Слуцке - 28,3 градуса мороза

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холоднее всего минувшей ночью было в Слуцке (Минская область) - 28,3 градуса мороза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. "В прошедшие сутки в Беларуси сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-18 градусов ниже климатической нормы. Днем 18 января было 9-19 градусов ниже нуля. В ночь на 19 января температура воздуха составила 14-24 градуса мороза, местами воздух охлаждался до минус 25-28, по северу страны было несколько теплее - минус 11-13. Холоднее всего минувшей ночью было в Слуцке (минус 28,3 градуса) и Ганцевичах (минус 28). В белорусской столице столбик термометра опускался до 19,1 градуса мороза", - рассказали в Белгидромете. Местами по стране в минувшие сутки прошел небольшой снег. По последним данным, повсеместно по Беларуси наблюдается снежный покров высотой от 7 см до 27 см. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха днем составит 10-16 градусов мороза. На этой неделе в стране прогнозируется смена погодных условий. Начиная со среды по юго-западу, а в дальнейшем и по всей территории Беларуси ожидается повышение температурного фона.-0- Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!