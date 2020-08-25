25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области выполнили госзаказ по сдаче зерна на 91%, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

В этом году аграриям региона поступил государственный заказ на поставку комбинатам хлебопродуктов 119,1 тыс. т зерна зерновых и крупяных культур. Фактически на 25 августа сдано 108,6 тыс. т.

Добрушский и Рогачевский районы справились с заданием в полном объеме, у большинства остальных - свыше 90% плана. Рожь, пшеница, овес и ячмень поступают на предприятия ежедневно.

Добрушский и Жлобинский районы приступили к поставке гречихи в счет госзаказа: из плановых 6 тыс. т в среднем по области сдано 129 т. Уборка этой культуры только началась, подчеркнули в управлении.

Как отметили в комитете, в этом году доведенное задание несколько выше, чем в 2019-м. Дополнительно труженики села Гомельской области должны засыпать 10,2 тыс. т пшеницы, ржи и ячменя в счет госзаказа предприятиям Минского КХП.

В юго-восточном регионе страны практически завершилась уборка зерновых колосовых. Убрано 331 тыс. га, намолочено 900,4 тыс. т. Подавляющее большинство районов справилось с задачей, остальные закрывают небольшие площади. Аграрии также приступили к уборке крупяных культур - проса и гречихи. Определенные коррективы вносит дождливая погода, однако темпы работ достойные.-0-