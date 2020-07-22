Хозяйства Витебской области приступили ко второму укосу трав

22 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Массовая уборка трав второго укоса началась в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

На текущей неделе в работу по заготовке второго укоса трав включились аграрии хозяйств всего региона. В течение июля-августа предстоит убрать 100 тыс. га. Во время первого и частично второго этапа заготовки травяных кормов труженики села скосили 255 тыс. га трав, заготовив 569,5 тыс.т кормовых единиц, или по 14,1 ц на условную голову скота. Это на 2,7 ц кормовых единиц превышает уровень прошлого года.

Сена заготовлено 93,2 тыс. т (70% к заданию), сенажа - 1,8 млн т (79%), в том числе в полимерную упаковку 83 тыс. т (на 23 тыс. т больше, чем в прошлом году на аналогичную дату), силоса - 63,5 тыс. т (3% к заданию, его основная часть будет заготовлена в период уборки кукурузы).

Сейчас в хозяйствах области активно продолжается уборка озимого рапса. Культура убрана на 26,6 тыс. га, или 57% площадей. Намолот составил 39 тыс. т при урожайности 14,7 ц/га (чуть выше уровня прошлого года).

Также ведется подготовка техники к жниву зерновых и зернобобовых, активно приступить к которому аграрии Витебщины планируют в последних числах июля - начале августа. Выборочная уборка уже ведется в Чашникском, Витебском, Бешенковичском, Браславском, Оршанском, Шумилинском, Толочинском и Шарковщинском районах. Скошены первые 800 га. Всего в области предстоит убрать этих культур (с учетом кукурузы, проса и гречихи) 391,6 тыс. га.-0-