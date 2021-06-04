Хренин наградил лучших военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин сегодня наградил военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые добились высоких результатов в боевой подготовке, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане на протяжении двух недель сдавали серьезный экзамен: в бригаде проходила комплексная инспекторская проверка. "Проверка показала высокую ответственность каждого военнослужащего бригады. Итогом стали отличные результаты в боевой подготовке, продемонстрирован высокий уровень мастерства, выучки и навыков. Именно это и есть демонстрация готовности к реализации на практике девиза голубых беретов "Никто кроме нас", - подчеркнул Виктор Хренин. Он отметил сплоченность и слаженность коллектива.

На плацу 38-й бригады в присутствии личного состава министр обороны наградил военнослужащих, добившихся высоких результатов в боевой подготовке. В частности, вручил офицерам и прапорщикам погоны и поздравил с присвоением очередного воинского звания. Также Виктор Хренин вручил брестским десантникам благодарности и грамоты, ценные подарки.

"Национальная безопасность (в том числе военная) имеет важное значение для государства. Ее мы обязаны обеспечивать на высочайшем уровне. Если в учении будем предъявлять к себе самые высокие требования, значит, справимся и в бою, - сказал министр обороны. - Достичь отличной оценки во время инспекторской проверки нелегко. Это говорит об огромном труде, который вложил воинский коллектив. 38-я бригада является флагманом успешной боевой подготовки в наших ВС и примером для остальных соединений и воинских частей".

По словам командира десантно-штурмовой бригады Александра Ильюкевича, уже во втором полугодии ответственным экзаменом для военнослужащих станут учения "Запад-2021". Они пройдут и на территории Брестского полигона. В учениях 38-я бригада примет участие в полном составе.-0-