Худолеев: противопожарный режим на загрязненных радионуклидами территориях должен стать примером для всех

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соблюдение противопожарного режима в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике должно стать примером для всех субъектов хозяйствования. Такое мнение высказал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев во время межведомственного совещания в Хойникском районе по готовности ведомства к пожароопасному сезону, сообщает БЕЛТА.

Совещание прошло на базе Полесского заповедника. Вопрос по предупреждению и ликвидации пожаров на территориях радиоактивного загрязнения, на которых установлен контрольно-пропускной режим, стал одним из основных. Эти территории - на особом контроле всех ведомств и служб. По словам Александра Худолеева, главная задача МЧС - не допустить масштабных пожаров в природных системах. "При этом соблюдение противопожарного режима в заповеднике должно стать примером для всех субъектов хозяйствования", - подчеркнул он.

С потеплением тема возгораний в экосистемах страны требует особого внимания. Первый заместитель министра по ЧС отметил необходимость более тесного взаимодействия с населением, проживающим вблизи лесных и торфяных массивов. Такой контакт позволит максимально быстро выявлять и ликвидировать пожары.

В Хойникском районе прошли также учения по реагированию на ЧС и ликвидации их последствий. По легенде на территорию радиационно-экологического заповедника проникли неизвестные, которые подожгли сухую траву и заброшенные строения. Работники заповедника оперативно задержали злоумышленников и приступили к ликвидации пожара, передав сообщение о возгорании в подразделения МЧС. Были привлечены 22 единицы аварийно-спасательной техники и 106 работников заповедника и подразделений МЧС.-0-