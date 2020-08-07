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07 августа 2020, 15:54

Игроки ХК "Брест": у нас плотный график тренировок, поэтому голосовали досрочно

Во время голосования
Во время голосования
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7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игроки хоккейного клуба "Брест" из-за плотного графика подготовки к Кубку Салея приняли участие в выборах Президента досрочно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строго соблюдаем правила и требования эпидрежима. Готовимся к Кубку Салея, тренируемся на базе в пригороде. Первые игры состоялись вчера, мы же стартуем 8 августа. Поскольку у нас плотный график тренировок, завтра игра, а через день выезжаем в Гомель, ребята попросили найти возможность проголосовать. Сегодня пришли на избирательный участок, чтобы как законопослушные граждане отдать голоса за своих кандидатов", - сказал начальник команды Вячеслав Ковальчук.

Вячеслав Ковальчук
Вячеслав Ковальчук

На избирательном участке №1 проголосовали иногородние игроки хоккейного клуба. Брестчане сделали свой выбор на участках по месту жительства. "У нас не будет возможности поучаствовать в голосовании 9 августа, поэтому решили сделать это сегодня. Мой голос - за стабильную и процветающую Беларусь. Хочу жить мирно и спокойно, уверенно глядя вперед", - поделился нападающий Павел Корсаков.

"Хочу, чтобы всем людям было хорошо. У меня свой взгляд, в соответствии с которым и голосую. Хочется, чтобы молодежь не уезжала за границу, чтобы мы жили хорошо, у людей были достойные зарплаты", - добавил защитник Илья Бощук.

В Кубке Салея ХК "Брест" стартует домашней игрой против жлобинского "Металлурга".-0-

Фото Вадима Якубёнка

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