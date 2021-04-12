Имена более 31 тыс. погибших в военные годы установили в Гомельской области за 11 лет

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Имена более 31 тыс. павших воинов и жертв войн установили в Гомельской области за последние 11 лет, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник отдела по вопросам обороны и правоохранительной деятельности облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов отметил, что в горрайисполкомах ведут работу по установлению имен павших во время военных событий. Специалисты имеют доступ к российской базе погибших в годы Великой Отечественной войны, поисковым ресурсам. "За последние 11 лет найдены более 31 тыс. имен захороненных", - сказал начальник отдела. Установленные имена наносят на плиты на захоронениях. Так, в 2020 году на монументах вписали 1640 имен погибших, еще необходимо нанести 7940 имен.

Останки воинов, жертв войны, найденные во время поисковых работ, перезахоранивают с почестями в братские могилы. В минувшем году вечный покой обрели 66 павших в Калинковичском, Брагинском, Светлогорском, Ветковском, Лоевском, Октябрьском, Жлобинском районах.

По информации Владимира Кравцова, на 1 января 2021 года в Гомельской области на учете находится 1131 воинское захоронение и захоронение жертв войн. 11 из них - времен гражданской войны, 122 - могилы воинов-интернационалистов, 197 - могилы жертв войны. За 2020 год на учет поставили 12 воинских захоронений. Начальник отдела уточнил, что за прошедшие 12 лет в регионе выявили 219 воинских захоронений.

Всего в братских и одиночных захоронениях покоятся останки 188 820 погибших в военные годы. Среди них тысячи неизвестных.

По словам Владимира Кравцова, в области 57 захоронений нуждаются в ремонте. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что к этой работе необходимо привлекать в том числе спонсоров, инвесторов. "Наша обязанность - сохранить, увековечить память воинов и невинных жертв военных событий", - подчеркнул он.-0-