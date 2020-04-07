Именные скамейки появятся в Городском саду Бреста

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Городском саду Бреста сегодня начнут устанавливать именные скамейки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора городского жилищно-коммунального хозяйства Сергей Жуков.

Акцию "Именная скамейка" в областном центре объявили в середине марта. Желающим предложили поучаствовать в установке своей лавочки в Городском саду. Они изготовлены в едином стиле, к каждой скамейке прикрепят шильду с краткой информацией о владельце. По заявкам юридических и физических лиц коммунальники сделали 20 лавочек. Их разместят вдоль новой аллеи, которая ведет от центрального валуна к набережной реки Мухавец.

Сергей Жуков отметил, что на инициативу откликнулись как крупные, так и небольшие предприятия различных форм собственности. На чьих-то именных табличках будут указаны слоганы компаний. Другие предпочли выгравировать лаконичные фразы, в которых прославляются Брест и его жители.

Установку нескольких скамеек профинансировали и горожане. "Одной из первых к нам обратилась женщина, которая попросила написать на табличке добрые пожелания людям от себя. В Городском саду появится именная скамья нашего земляка, композитора Эдуарда Ханка. По задумке, на шильде будут написаны слова из его песни. Какие именно - пока сохраним в секрете", - сказал заместитель гендиректора ЖКХ.

Сергей Жуков добавил, что благоустройство Городского сада продолжится, будут создаваться новые аллеи. Поэтому не исключается, что именных лавочек в этой зоне отдыха будет больше.-0-