ИМНС по Минской области усилила контроль за выплатой зарплат в конвертах

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция МНС по Минской области усилила контроль за налоговыми агентами, которые выплачивают заработную плату в конвертах без отражения сведений в налоговом, бухгалтерском учете. Об этом БЕЛТА сообщила первый заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Марина Живица.

"В 2020 году налоговые органы Минской области установили факты выплаты заработной платы в конвертах 70 гражданам. Сумма выплат, не отраженная в бухгалтерском учете, составила Br49,9 тыс., в связи с чем налоговыми агентами не удержан и не перечислен в бюджет подоходный налог в сумме Br6,5 тыс. За неотражение в учете начисленных и выплаченных доходов, что повлекло доначисление подоходного налога, к административной ответственности привлечено 21 виновный, сумма штрафа составила Br1,6 тыс.", - рассказала Марина Живица.

Установлено, что в 2020 году ООО "А" привлекало граждан к штукатурным и другим видам работ на строительных объектах без оформления трудовых отношений. За выполненные работы люди получили наличными Br5,12 тыс. без отражения в бухгалтерском учете. Подоходный налог в сумме Br665,6 с доходов, выплаченных физическим лицам, не удержан и в бюджет не перечислен.

В инспекции напомнили, что с этого года при установлении контролирующим органом фактов неудержания и неперечисления налоговым агентом подоходного налога уплата его осуществляется налоговым агентом за счет собственных средств и не подлежит удержанию у физических лиц.

Также ст.14.5 КоАП в редакции, вступившей в силу с 1 марта 2021 года, предусмотрена административная ответственность за невыполнение или выполнение не в полном объеме обязанности по удержанию и перечислению суммы налога, сбора. Штрафные санкции достигают от 40 до 120 базовых величин (1 БВ - Br29). Если нарушение совершено повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, сумма штрафа составит от 100 БВ до 200 БВ.-0-