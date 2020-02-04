Имущественные споры составили 75% дел в экономическом суде Брестской области

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Имущественные споры составили более 75% от общего количества дел, рассмотренных в 2019 году в экономическом суде Брестской области, сообщил сегодня на брифинге председатель суда Сергей Кулак, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в порядке искового производства в суд поступило 1559 дел на общую сумму около Br61 млн. Большая часть этих требований была удовлетворена. "Из общей суммы заявленных требований основной долг составлял Br46 млн, штрафные санкции - Br14,6 млн. В целом удельный вес штрафных санкций в заявленных требованиях составляет 24%. Это хороший показатель", - отметил Сергей Кулак.

По его словам, еще недавно была ситуация, когда штрафные санкции составляли больше половины суммы заявленных требований. В пример он привел случай, когда одно предприятие заключило договор на поставку средств защиты на Br10 тыс., а штрафных санкций за несвоевременные расчеты выставило на Br130 тыс. В эту сумму вошли не только пеня и проценты за пользование чужими деньгами, но и коммерческий заем. Зачастую в такие ситуации попадали сельхозпредприятия, что влекло увеличение задолженности и приводило к экономической несостоятельности.

"Суд реагировал на такие случаи: мы вносили предложения, информационные записки, представления, обращали внимание и органов местной власти, и прокуроров, и субъектов хозяйствования. На сегодня ситуация коренным образом переломилась. Если помимо основного долга к взысканию предъявляются явно завышенные штрафные санкции, суд может уменьшить размер пени и процентов. Вместе с тем, субъекты хозяйствования при заключении договоров должны обращать внимание на условия о последствиях неисполнения обязательств по расчетам", - отметил председатель суда.

Всего в экономический суд Брестской области в 2019 году поступило 7684 материала - на 10% меньше, чем в 2018-м. Было рассмотрено 1351 дело, из которых почти 40% (535 дел) относятся к особо сложной и сложной категориям. В процедуре примирения урегулировано 258 споров (19% от общего количества рассмотренных).

"В целом нагрузка на судью составила 59 дел в месяц. Вместе с иными заявлениями, которые рассматриваются в судебном заседании с вызовом сторон, - 69 дел. Это четвертая позиция среди судов республики", - подчеркнул Сергей Кулак.

Традиционный брифинг руководства экономического суда Брестской области был посвящен итогам работы в 2019-м и задачам экономического правосудия на этот год.-0-