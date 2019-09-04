Цены на жилье в экспериментальном доме в Смолевичах для минчан станут известны в ближайшие дни

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий минчане к концу следующей недели смогут ознакомиться с полной информацией об экспериментальном доме, который строится в городе-спутнике столицы Смолевичах. Об этом заявил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин.

"До конца текущей недели на сайте Мингорисполкома будет размещена информация о данном жилом доме: ориентировочная стоимость квадратного метра, общие характеристики, количество квартир и т.д. Чтобы люди принимали решение: хотят ли они строить жилье в этом городе-спутнике Минска", - сказал Денис Никитин. Впрочем, уже сейчас интерес к этому жилью большой: даже не зная стоимости квадратного метра, примерно 1,5 тыс. человек обратились в администрации районов Минска.

Претендовать на квартиры в этом доме могут все нуждающиеся в улучшении жилищных условий вне зависимости от даты их постановки на учет (при условии, если они снимутся с очереди в столице), но прежде всего, конечно, будут рассматриваться заявки многодетных.

Заказчиком строительства выступает УКС Миноблисполкома, подрядная организация - ОАО "МАПИД", которое уже готовит площадку для застройки. Это будет типовой многоэтажный дом на 192 квартиры. Нормативный срок строительства - десять месяцев, поэтому в следующем году он должен быть сдан в эксплуатацию.

Определены источники финансирования возведения жилья, объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройства территорий в городах-спутниках. Предусмотрен межбюджетный трансферт Минска в консолидированный республиканский бюджет для направления в бюджет Минской области на эти цели. Размер трансферта будет утверждаться Мингорсоветом депутатов по согласованию с Миноблисполкомом.

"С целью дальнейшего освоения городов-спутников сейчас вносятся изменения в указ №103 в части увеличения объемов строительства жилья для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Проект указа находится на согласовании", - добавил Денис Никитин. То есть пока неизвестно, какие именно города-спутники в него будут включены помимо Смолевичей. Между тем в этом городе, по словам представителя столичной мэрии, до 2022 года планируется построить порядка 150 тыс. кв.м жилья. Количество домов и объектов определится позже, на этапе проектирования.

Как добавил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко, столичный регион со своей стороны запрашивает корректировку генплана Смолевичей, Руденска и Фаниполя - с целью повышения комфорта проживания (например, за счет снижения этажности). "Эту работу мы начинаем в этом году, надеюсь, закончим во второй половине следующего", - добавил он.

По плановым расчетам, к 2030 году в Смолевичах должны проживать 23 тыс. человек. После корректировки эта цифра может уменьшиться, но запланированное ранее строительство прекращаться не будет, внесение корректировок будет происходить параллельно. Пока суммарно в Смолевичах планируется возвести около 20 домов, из них примерно для 11 заказчиком выступает УКС Мингорисполкома.

Также Вадим Николаенко объяснил, почему Смолевичи и Руденск - первые в очереди по освоению программы городов-спутников. Для Руденска причиной является размещение здесь производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации. А на рост Смолевичей влияние оказывает Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Первый жилой дом на территории парка на 156 квартир повышенной комфортности торжественно сдан 27 августа.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке