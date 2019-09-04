Цены на жилье в экспериментальном доме в Смолевичах для минчан станут известны в ближайшие дни

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 сентября 2019
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:40 Белорусские предприятия представят продукцию деревообработки на выставке в Польше Экономика
16:30 В Беларуси растет заболеваемость детей артериальной гипертензией Общество
16:22 Контактная группа по Украине начала заседание в Минске Политика
16:19 Два иностранных телеканала получили разрешение на вещание в Беларуси Общество
16:00 Музей истории ВОВ представит экспозицию к 80-летию начала Второй мировой войны Афиша
15:54 Белорусская экспозиция будет представлена на выставке медицинских инноваций в Азербайджане Общество
15:46 Четверо строителей упали с лесов при реконструкции гостиницы в Бресте Происшествия
15:34 Гостья украла у гомельчанина $1,3 тыс. Происшествия
15:31 Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас Экономика
15:31 Национальная филателистическая выставка открылась в Бресте Регионы
15:30 На фабрике пиротехники в Индии прогремел взрыв В мире
15:27 Житель Минской области заплатит Br765 штрафа за распространение вредоносных программ Происшествия
15:24 Цены на жилье в экспериментальном доме в Смолевичах для минчан станут известны в ближайшие дни Регионы
15:04 Зась доложил Президенту о завершении подготовки к совместным с Россией военным учениям Общество
15:03 В Минске за восемь месяцев 2019 года введено 280 тыс. кв.м жилья Регионы
14:55 Итоги конференции в Минске найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН - МИД Политика
14:55 Беларусь и Египет будут развивать сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования Экономика
14:55 Зась: взаимоотношения с НАТО не идут в ущерб сотрудничеству Беларуси с Россией Политика
14:54 Зась рассказал о мерах, принятых после совещания у Президента по вопросам работы правоохранителей Общество
14:45 В Минске состоялась церемония открытия турнира по боксу памяти Владимира Ботвинника Спорт
14:29 Минская дискуссия о новых технологиях для борьбы с терроризмом будет расширяться - Воронков Политика
14:26 Марафон здорового образа жизни в Минске привлек 2,5 тыс. человек Регионы
14:24 Оркестр Михаила Финберга проведет праздник камерной и духовной музыки в Турове Афиша
14:15 Минздрав поручил обеспечить постоянное наличие в аптеках противовирусных лекарств Общество
14:12 Резидент СЭЗ "Гродноинвест" создаст высокотехнологичное производство отделочных материалов из дерева Новости компаний
14:09 Конференция в Минске стала объединяющим звеном для поиска ответов на новые террористические угрозы - МИД Политика
14:08 Арбитры из Люксембурга рассудят матч сборных Беларуси и Эстонии в квалификации Евро-2020 Спорт
14:02 Лукашенко обсудил с Засем вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч Президент
14:00 Дапкюнас о борьбе с терроризмом: Беларусь выступает за тесную координацию международных усилий под эгидой ООН Политика
13:37 В Лельчицком районе в полуприцепе грузовика сгорело 8 т соломы Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
04 сентября 2019, 15:24

Цены на жилье в экспериментальном доме в Смолевичах для минчан станут известны в ближайшие дни

Денис Никитин
Денис Никитин

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий минчане к концу следующей недели смогут ознакомиться с полной информацией об экспериментальном доме, который строится в городе-спутнике столицы Смолевичах. Об этом заявил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин.

"До конца текущей недели на сайте Мингорисполкома будет размещена информация о данном жилом доме: ориентировочная стоимость квадратного метра, общие характеристики, количество квартир и т.д. Чтобы люди принимали решение: хотят ли они строить жилье в этом городе-спутнике Минска", - сказал Денис Никитин. Впрочем, уже сейчас интерес к этому жилью большой: даже не зная стоимости квадратного метра, примерно 1,5 тыс. человек обратились в администрации районов Минска.

Претендовать на квартиры в этом доме могут все нуждающиеся в улучшении жилищных условий вне зависимости от даты их постановки на учет (при условии, если они снимутся с очереди в столице), но прежде всего, конечно, будут рассматриваться заявки многодетных.

Заказчиком строительства выступает УКС Миноблисполкома, подрядная организация - ОАО "МАПИД", которое уже готовит площадку для застройки. Это будет типовой многоэтажный дом на 192 квартиры. Нормативный срок строительства - десять месяцев, поэтому в следующем году он должен быть сдан в эксплуатацию.

Определены источники финансирования возведения жилья, объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройства территорий в городах-спутниках. Предусмотрен межбюджетный трансферт Минска в консолидированный республиканский бюджет для направления в бюджет Минской области на эти цели. Размер трансферта будет утверждаться Мингорсоветом депутатов по согласованию с Миноблисполкомом.

"С целью дальнейшего освоения городов-спутников сейчас вносятся изменения в указ №103 в части увеличения объемов строительства жилья для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Проект указа находится на согласовании", - добавил Денис Никитин. То есть пока неизвестно, какие именно города-спутники в него будут включены помимо Смолевичей. Между тем в этом городе, по словам представителя столичной мэрии, до 2022 года планируется построить порядка 150 тыс. кв.м жилья. Количество домов и объектов определится позже, на этапе проектирования.

Как добавил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко, столичный регион со своей стороны запрашивает корректировку генплана Смолевичей, Руденска и Фаниполя - с целью повышения комфорта проживания (например, за счет снижения этажности). "Эту работу мы начинаем в этом году, надеюсь, закончим во второй половине следующего", - добавил он.

По плановым расчетам, к 2030 году в Смолевичах должны проживать 23 тыс. человек. После корректировки эта цифра может уменьшиться, но запланированное ранее строительство прекращаться не будет, внесение корректировок будет происходить параллельно. Пока суммарно в Смолевичах планируется возвести около 20 домов, из них примерно для 11 заказчиком выступает УКС Мингорисполкома.

Также Вадим Николаенко объяснил, почему Смолевичи и Руденск - первые в очереди по освоению программы городов-спутников. Для Руденска причиной является размещение здесь производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации. А на рост Смолевичей влияние оказывает Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Первый жилой дом на территории парка на 156 квартир повышенной комфортности торжественно сдан 27 августа.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Теги
жилье Минская область Смолевичи строительство
Новости рубрики Регионы
Ленточку перерезают председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган Национальная филателистическая выставка открылась в Бресте
В Минске за восемь месяцев 2019 года введено 280 тыс. кв.м жилья
Фото из архива Марафон здорового образа жизни в Минске привлек 2,5 тыс. человек
Геннадий Соловей Память о погибших в годы войны солдатах и мирных жителях необходимо бережно хранить - Соловей
Фото из архива Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов
Фото из архива В Витебской области "Дажынкі-2019" пройдут 28 сентября
Главное
Александр Лукашенко во время совещания О планах в экономике и сотрудничестве с Россией - Лукашенко собрал совещание с членами правительства
Лукашенко обсудил с Засем вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч
Итоги конференции в Минске найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН - МИД
Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас
Топ-новости
Воронков отметил лидирующую роль Беларуси в деятельности ООН
Инициатива Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта очень актуальна - Лебедев
В Минске за восемь месяцев 2019 года введено 280 тыс. кв.м жилья
Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов
Задержаны подозреваемые в ограблении столичного ювелирного магазина
Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей
Минздрав поручил обеспечить постоянное наличие в аптеках противовирусных лекарств
Белстат будет рассчитывать выездной туристический поток по новой методике
В Бресте презентовали электронный мультимедийный ресурс об истории города
МНС предупреждает плательщиков о вредоносной рассылке
Проект кодекса об архитектурной и строительной деятельности вынесен на общественное обсуждение
Минсвязи выпускает почтовый блок к 1000-летию Бреста
Азаренко и Барти прошли в 1/2 финала парного разряда US Open
Гремингер о "Хельсинки-2": ценим роль Беларуси как моста между Востоком и Западом
Эмблему ЧМ-2022 по футболу представили в Катаре
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.