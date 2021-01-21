Инфраструктура объектов бытового обслуживания наиболее развита в Минске и Брестской области

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктура объектов бытового обслуживания в стране наиболее развита в Минске (7396 объектов) и Брестской области (4455), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Меньше всего объектов бытового обслуживания в Гродненской (3244) и Витебской (3284) областях.

"Данная сфера включает 157 видов бытовых услуг. Наиболее широко в Беларуси представлены и востребованы у населения услуги парикмахерских (18,5% от общего числа объектов бытового обслуживания), услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (14,6%), по производству, ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения (8,5%), по ремонту и установке компьютеров, офисных и других машин и оборудования, предметов личного потребления и бытовых товаров (7,8%), аренде и прокату (6,9%)", - отметили в пресс-службе.

По данным государственного информационного ресурса "Реестр бытовых услуг Республики Беларусь", на 1 января 2021 года бытовые услуги оказывают свыше 38,2 тыс. субъектов хозяйствования (из них 33,2% - юридические лица, 66,8% - индивидуальные предприниматели) более чем в 29,8 тыс. объектов. Около 13,6% субъектов оказывают такие услуги в сельских населенных пунктах (5,2 тыс. более чем в 3,6 тыс. объектах).

В 2020 году открыто 1910 новых объектов бытовых услуг. Из них в райцентрах и сельской местности - 813, в городах - 1089, в поселках городского типа - 8.-0-