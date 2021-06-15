15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" пройдет в Минском зоопарке 17 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Благотворительный инклюзивный фестиваль в восьмой раз объединит на одной площадке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и других желающих.

Гостям и участникам мероприятия организуют насыщенную программу. Присутствующие примут участие в научном шоу "Увлекательная лаборатория" и шоу мыльных пузырей, игровых площадках и мастер-классах, смогут посмотреть представление театра ростовых кукол "Боксик", пообщаться с собаками-терапевтами из центра канистерапии "Корса" и другими животными из контактного зоопарка.

На фестивале также проведут праздничный концерт с участием артистов белорусской эстрады.-0-