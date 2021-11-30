Инклюзивный фестиваль творческих возможностей "АДНОлькаВы_Я" пройдет 2 декабря в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный инклюзивный фестиваль "АДНОлькаВы_Я", который приурочен к Международному дню инвалидов, пройдет 2 декабря в столице, сообщили БЕЛТА организаторы из ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Ветразь" г.Минска".

Проект помогает снижать социальные барьеры между людьми с особенностями психофизического развития и их здоровыми сверстниками через совместную творческую деятельность и социальное взаимодействие.

"Дети с особенностями развития тоже способны и талантливы. Они заслуживают внимания и поощрения, что и получат за свои старания. Мероприятие проводится седьмой год подряд. Раньше фестиваль проходил на крупных площадках с участием большого количества детей. В прошлом году эпидемиологические условия заставили нас пересмотреть формат и праздник проходил в несколько этапов. Нынешний фестиваль тоже организован с учетом санитарно-эпидемических требований", - рассказали организаторы.

В этот раз праздник пройдет на площадке культурно-спортивного центра УП "Минское отделение Белорусской железной дороги". В зеркальном зале в трех частях состоятся выступления участников в различных жанрах.

Также центр "Ветразь" приглашает к сотрудничеству организации, которые готовы помогать включению в социальное пространство всех людей вне зависимости от их способностей и возможностей.-0-