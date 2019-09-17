Инклюзивный лагерь для детей с инвалидностью организуют 17-19 сентября в Гомельском районе

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный лагерь "Треугольник" для детей с инвалидностью организуют в Гомельском районе с 17 по 19 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома.

Лагерь развернется на базе Центра туризма и краеведения детей и молодежи в деревне Старые Дятловичи. На три дня для 20 ребят с инвалидностью он станет местом самовыражения и преодоления своих ограничений. Помогать в этом будут волонтеры, специалисты отдела образования района вместе с представителями организации из Германии.

Для особенных ребят разработана программа активного отдыха, которая включает как спортивные соревнования, так и культурные мероприятия. Также предусмотрены групповые лекции с психологом и др. Практически каждая минута будет наполнена полезной и интересной информацией, подарит участникам незабываемые эмоции. По словам организаторов, даже во время кофе-пауз ребята откроют для себя новые горизонты, которые смогут постичь благодаря опыту новых друзей.

Организаторами мероприятия выступают отдел образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома совместно с благотворительной организацией "Лучший путь". Главная цель лагеря - подарить незабываемые впечатления для всех участников, создать дополнительный стимул для лучшей адаптации в современном обществе людей с инвалидностью, дать мотивацию для реализации возможностей и раскрытия потенциала детей с инвалидностью.-0-