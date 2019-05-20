Инклюзивный пляж появится на Заславском водохранилище

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный пляж с безбарьерной средой планируется открыть в августе на Заславском водохранилище. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил автор проекта "ПляжИК", инструктор по активной реабилитации Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Денис Василевич.

"Мы планируем создать безбарьерную среду на территории 9-го пляжа на Заславском водохранилище (в районе санатория "Юность"). В нашем регионе это будет первый адаптированный пляж. Работы начнем примерно 15 июня, открыться для посетителей рассчитываем не позднее середины августа", - отметил Денис Василевич.

На пляже появятся деревянные дорожки, чтобы инвалиды-колясочники и мамы с детскими колясками могли комфортно передвигаться. Для удобства пожилых граждан, людей с ослабленным зрением, беременных женщин спуск в воду будет оборудован поручнями. Рыбаки смогут воспользоваться понтоном. На берегу построят просторную раздевалку. В следующем году здесь будут размещены тренажеры. УП "Минское лесное хозяйство" пообещало приобрести широкую туалетную кабинку, комфортную для инвалидов, людей с травмами, пожилых посетителей, мам с маленькими детьми.

Проект "ПляжИК" стал финалистом Social Weekend и получил поддержку меценатов. Идея реализуется в партнерстве с Республиканской ассоциацией инвалидов колясочников. В последующем планируется проводить на новом пляже различные мероприятия, многие из которых включены в план Министерства спорта и туризма. Например, в будущем здесь пройдут туристические слеты, соревнования по рыбалке.

"Во время народного голосования на Social Weekend в поддержку нашей идеи прислали 850 сообщений. Уже это говорит о важности проекта. Да и в целом многие люди говорят, что из-за недоступности и необорудованности мест отдыха они не всегда хотят выезжать на пляж и на природу, потому что приходится обременять кого-то: надо отнести в воду, помочь передвигаться. Если бы пляжи были более доступны, то люди бы чаще выходили из дома и пользовались такими местами", - заключил автор проекта.-0-