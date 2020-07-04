Инновации и IT-ген - о развитии образования в Гомельской области за четверть века

Обновление учреждений, успехи школьников на международном уровне и инновации в сфере - в главном управлении образования Гомельского облисполкома рассказали корреспонденту БЕЛТА о достижениях за 25 лет.

Большие возможности для самых маленьких

По данным специалистов, отрасль стабильно развивается на протяжении последних десятилетий. За 25 лет открыто 71 новое учреждение образования на 9203 места как для ребят постарше, так и для самых юных жителей региона. В этом году для детей разных возрастов распахнули двери 1177 учреждений.

Развитием дошколят занимаются 495 учреждений, в которых действуют 1249 групп кратковременного пребывания. "Стабильно абсолютное большинство детей от 3 до 6 лет занято в дошкольном образовании. С 1995 года число воспитанников таких учреждений увеличилось в 1,5 раза и составляет 98,9%", - рассказали в главном управлении образования.

Совершенствуется материально-техническая база, в образовательный и воспитательный процесс внедряются инновационные методики. "Это помогает повысить эффективность работы дошкольных учреждений в соответствии с запросами родителей и задачами национальной системы образования", - отметили в облисполкоме.

С середины 1990-х годов система дошкольного образования значительно преуспела, сохранив лучшие традиции предыдущих лет. Отдельные учреждения перепрофилировали в специальные - для детей с нарушениями зрения, речи и другими особенностями. Воспитанникам центров развития ребенка, яслей, детских садов, санаторных и специальных учреждений доступны разные услуги. Среди них - занятия по английскому языку, хореографии, рукоделию, лего-конструированию и многое другое.

Лучшими по технологизации образовательного процесса на уровне республики признаны специальный ясли-сад №30 для детей с нарушениями зрения в Мозыре. В 2015 году он стал победителем республиканского конкурса "Лучшее учреждение специального образования", в 2019-м выиграл конкурс "Современные технологии в специальном образовании". Ясли-сад №1 Житковичей, Иговский детский сад - базовая школа Добрушского района, ясли-сад №24 Мозыря, Брилевский ясли-сад Гомельского района, ясли-сад №1 Ельска в 2017-м и 2019 годах выигрывали в республиканском конкурсе исследовательских работ для детей дошкольного возраста "Я исследователь". Ясли-сад №5 Светлогорска в 2017-м, 2019 году побеждали на фестивале по основам безопасности жизнедеятельности "Безопасное детство".

С ростом микрорайонов-новостроев в областном и районных центрах стараются обеспечить шаговую доступность садов. Были открыты новые учреждения, перепрофилированы помещения и здания, созданы дополнительные группы. В Гомеле еще в 1990-х был открыт один из первых в стране детских садов на первом этаже жилого дома. По сути, чтобы отвести туда ребенка, родителям не приходилось покидать свой двор. Этот сад работает и сейчас. В 2000-х такую практику продолжили: в 17-м микрорайоне Гомеля по специально разработанному проекту на первом этаже нового жилого дома также был открыт детский сад с благоустроенной территорией. Это ноу-хау, по словам специалистов, получило немало положительных отзывов и от родителей, и от персонала.

Школьные старты

В юго-восточном регионе страны действуют 526 учреждений общего среднего образования: 323 школы, 169 учебно-педагогических комплексов школа-сад, 30 гимназий, четыре лицея. Всего в них обучаются 155073 ребят. "Активно внедряются инновации, совершенствуется материально-техническая база, что способствует обновлению образовательного процесса, развитию творческого потенциала педагогов и учащихся", - рассказали в облисполкоме.

Выпускники школ и лицеев Гомельской области ежегодно показывают стабильно высокие результаты на централизованном тестировании. Они становятся студентами ведущих вузов республики, стран ближнего и дальнего зарубежья. "По итогам 2018/2019 учебного года у выпускников области был самый высокий балл по централизованному тестированию среди областей и города Минска. На протяжении пяти последних лет ребята лучше всего сдают ЦТ по географии, испанскому и французскому языкам, обществоведению", - уточнили специалисты.

Школьники, гимназисты, лицеисты области ежегодно побеждают на республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, турнирах.

В банк данных одаренной молодежи включены 103 учащихся региона.

С 2004 года Гомельская область четырежды принимала олимпиаду Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность". На заключительном этапе этой олимпиады команда области неоднократно становилась победителем, а три представителя региона получили абсолютное первенство в 2010, 2012, 2019 годах.

Гениальные гены

Имена некоторых ребят, показывающих блестящие результаты, становятся нарицательными. Так, плеяду талантливых и одаренных парней и девушек, стремительно идущих к своей цели, возглавляет гомельчанин Геннадий Короткевич. С 2007 года учащийся гимназии №56 Гомеля достойно представлял Беларусь на международной олимпиаде по информатике. С 2009 по 2011 год в его копилку попадало только абсолютное золото.

После окончания гимназии Геннадий Короткевич поступил в один из вузов Санкт-Петербурга и продолжил восхождение по выбранному пути. Сейчас он является самым титулованным спортивным программистом на всех континентах, многократным победителем международных и всероссийских чемпионатов и турниров по спортивному программированию, включая организованных компаниями Google, IBM, Facebook, Yandex, Mail.ru Group.

В среде педагогов и вундеркиндов с именем Геннадия связывают как минимум два понятия - гениальность и ген IT.

В регионе немало таких одаренных ребят. За четыре последних года учащиеся области привезли с Международного турнира юных математиков 13 медалей. За три последних года - девять медалей с Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике. На Международной олимпиаде по биологии в Сингапуре в 2012 году бронзовую медаль завоевал учащийся средней школы №14 Мозыря.

"Такие высокие результаты стали возможны благодаря профессионализму педагогов, усердию и целеустремленности самих ребят, поддержке их родителей, налаженной работе в регионе с талантливыми и высокомотивированными детьми и учащейся молодежью", - сказали в главном управлении.

Профессиональный профиль: от нейл-дизайна до роботов

В области удалось не только сохранить систему профессионального образования, но и дать стимул к ее дальнейшему развитию. На базе 40 учреждений готовят кадры по 50 специальностям и 110 рабочим профессиям для всех отраслей социально-экономического комплекса региона. Это девять колледжей, реализующих образовательные программы среднего специального образования, четыре педагогических, шесть профессионально-технических колледжей, 21 профессиональный лицей. В них учатся более 18 тыс. человек.

Наиболее развита сеть учреждений сельскохозяйственного (18 лицеев и колледжей), машиностроительного и строительного профилей (10), общественного питания, бытового обслуживания и сферы услуг (4). Идет также подготовка по рабочим профессиям для предприятий транспорта и связи, приборостроения, электротехники, геологии, народных художественных промыслов.

Учащиеся активно демонстрируют свое мастерство на соревнованиях. С 2014 года команда Гомельской области показывает высокие результаты в республиканском конкурсе WorldSkills Belarus по компетенциям "кирпичная кладка", "парикмахерское искусство", "кулинарное искусство", "хлебопечение", "ресторанный сервис", "агрономия", "дошкольное образование", "мобильная робототехника", "веб-дизайн и разработка" и другим.

На протяжении 15 лет команда Гомельского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания становится призером в различных номинациях Международного фестиваля красоты "Невские берега" в Санкт-Петербурге. За весь период участия в открытом чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике учащиеся колледжа привезли более 300 дипломов.

Дополнительные грани

Стабильно развивается система дополнительного образования детей и молодежи. Благодаря этому ребята могут совершенствоваться в любимом деле и демонстрировать успехи и на республиканском, и на международном уровнях. Сегодня это 51 учреждение, где работают 1567 высококвалифицированных педагогов, действуют 3865 объединений по интересам, 12 профилей. Их посещают 52054 ребенка и подростка.

Четыре года подряд эти учреждения удерживают первое место в республиканском рейтинге по итогам участия в творческих конкурсах художественного профиля. Их представители на протяжении трех лет выигрывают первенство Беларуси по интеллектуальным играм среди ювеналов, являются обладателями Большого кубка Республики Беларусь.

"Результаты сферы за последнюю четверть века суверенного государства более чем достойные. Есть уверенность, что в и перспективе уровень системы образования в регионе, как и в целом в республике, будет расти. Отрасль гибко реагирует на новые актуальные направления для развития детей и молодежи. Наш курс - раскрытие потенциала талантливых ребят, которые своими успехами доказывают, что в Беларуси крепкая образовательная база", - подчеркнули в главном управлении образовании Гомельского облисполкома.

БЕЛТА.-0-