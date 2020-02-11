Инновационные лаборатории появились в Белорусско-Российском университете благодаря проекту СГ

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Итоги реализации проекта Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий" подвели сегодня в Могилеве во время встречи руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианны Щеткиной с представителями вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

Марианне Щеткиной продемонстрировали возможности новых лабораторий технологического оборудования, плазменных, термомеханических, сварочных и аддитивных технологий. Техника для их оснащения поступила в корпус по проекту Союзного государства, который реализовывался в 2018-2019 годах. На проект было выделено более 142 млн российских рублей. Деньги были распределены по двум направлениям: обновление материально-технической базы и расширение цифровой среды университета.

"Благодаря проекту вуз приобрел робототехнический комплекс сварки. Появление такого оборудования позволило открыть в университете учебно-экспериментальную лабораторию по плазменным, термомеханическим и сварочным технологиям, где студентов обучают различным навыкам в области интеллектуальных систем управления процессами сварки и плазменной обработки изделий из металлов и сплавов. Здесь же проходят научные исследования, - отметили в облисполкоме. - Современный корпус, где сейчас располагаются 30 лабораторий, постепенно становится инновационным центром научных разработок".

Кроме того, было приобретено лицензионное программное обеспечение, которое позволило расширить возможности в проектировании и исследовании сложных механических систем, моделировании двумерных и трехмерных электромагнитных полей.

Как подчеркнули в облисполкоме, союзный проект помог не только открыть новые образовательные программы подготовки инженеров для предприятий России и Беларуси, но и позволил сформировать отличную научно-техническую базу для создания перспективной научно-исследовательской деятельности университета.

Марианна Щеткина подчеркнула, что Белорусско-Российский университет - хороший пример единого научно-технологического и образовательного пространства двух стран.

В Белорусско-Российском университете на данный момент обучаются более 5 тыс. студентов. Десятая их часть - по образовательным стандартам РФ. В вузе готовят специалистов в области машиностроения, строительства, энергетики, мехатроники, робототехники, а также для IT-сферы, строительства АЭС, обслуживания электромобилей. Университет заключил более 50 соглашений с организациями и вузами России. Здесь на постоянной основе проводятся совместные научно-практические конференции, круглые столы, открыт международный белорусско-российский центр межрегионального сотрудничества в области образования, науки и культуры.-0-