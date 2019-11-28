Инновационные проекты представят на городском этапе "100 идей для Беларуси" в Витебске

28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В центральной городской библиотеке имени Горького в Витебске сегодня пройдет городской этап республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси", сообщили БЕЛТА в областном комитете молодежного объединения.

Зональные этапы проекта уже прошли в Новополоцке, Глубоком и Дубровно, где экспертами было рассмотрено более 30 работ. В Витебске на выставке-презентации результаты своих трудов представят авторы инновационных проектов учреждений образования и предприятий города. В качестве экспертов выступят представители городской администрации, депутатского корпуса, бизнеса и сферы образования.

Студенты Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Диана Бирюкова и Александр Шидловский в битву молодежных стартапов включаются уже второй раз. В прошлом году презентовали лазерный гравер, который собрали из деталей напечатанных на 3D-принтере. В этом сезоне - разработка, которая обещает облегчить передвижение пожилым людям и с ограниченными возможностями, - многофункциональная трость. Ее функционал предусматривает оповещение близких родственников по СМС в случае непредвиденных ситуаций, нажатие на тревожную кнопку, отправка GPS-координат по месту нахождения и многое другое. "Аналоги умной трости в мире уже есть, но наш прибор в разы дешевле", - поделились разработчики.

Никита Кудинов из Витебского филиала Белорусской государственной академии связи представит "Жестобота" - робота, которым можно управлять жестами руки. Такая разработка может быть использована в качестве манипулятора для решения задач в труднодоступных местах, при условиях опасных для жизни и здоровья, а также в индустрии управляемых моделей автомобилей и авиастроения.

Проведение областного этапа конкурса запланировано на декабрь.-0-