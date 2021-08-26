Иностранное предприятие в Минске после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по зарплате

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска помогла восстановить права работников иностранного УП на оплату труда и в сфере их соцзащиты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.Прокуратура Октябрьского района столицы, изучив поступившую из территориального подразделения ФСЗН информацию, проверила исполнение законодательства о труде и социальной защите населения на иностранном УП. В результате были выявлены нарушения. В частности, на предприятии установлен порядок оплаты труда, согласно которому заработная плата выплачивается работникам не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. "Но это на бумаге, а фактически сотрудникам не выплачены деньги за январь - июль 2021 года на общую сумму более Br134 тыс.", - рассказали в прокуратуре.Кроме того, УП не уплатило обязательные страховые взносы в размере более Br6 тыс. в Фонд социальной защиты населения.В итоге прокуратура вынесла в адрес юридического лица предписание, в котором потребовала незамедлительно погасить задолженность и произвести необходимые выплаты.Страховые взносы уже поступили в Фонд соцзащиты, а заработная плата выплачена в полном объеме - трудовые права граждан, а также права в сфере их социальной защиты восстановлены.-0-