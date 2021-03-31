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31 марта 2021, 16:33

Институт замещающих семей нужно расширять для социализации детей - мнение

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебском районе в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитываются более 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Институт замещающих семей нужно развивать и расширять для лучшей социализации ребят. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразила заведующая сектором Социально-педагогического центра Витебского района Гана Муравская.

"Сейчас в Витебском районе в замещающих семьях живут более 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 10 приемных семьях воспитываются 23 ребенка, и еще 39 мальчиков и девочек находятся в 4 детских домах семейного типа (ДДСТ). Институт замещающих семей нужно развивать и расширять. Это помогает ребятам лучше социализироваться и ощущать родительское тепло, видеть пример здоровых отношений", - подчеркнула специалист.

Всех приемных родителей и родителей-воспитателей Витебского района сотрудники социально-педагогического центра сплотили в клубе "Надежда". "За почти 15 лет работы в нашем клубе побывали 44 семьи. Некоторые из них являются постоянными участниками с первых дней. В клубе собираются не просто люди, объединенные одной работой. Все приемные родители и родители-воспитатели ДДСТ являются работниками районного отдела по образованию и долгие годы растят и воспитывают детей. Это мамы и папы, готовые отдавать душевное тепло и заботу мальчикам и девочкам, лишенным родительской ласки и внимания. Здесь они обмениваются личным опытом о том, как найти подход к детям, поддерживать их, создавать для них уют и теплую семейную атмосферу", - рассказала Гана Муравская.

Она добавила, что для супружеских пар, решивших взять на воспитание или усыновить, удочерить ребенка, проводятся различные обучающие семинары, практикумы, тренинги. Приглашенные специалисты рассказывают, например, о специфике работы с детьми с особенностями психофизического развития, охране здоровья ребенка, профилактике правонарушений. Профессиональные мамы и папы, как их еще называют, делятся своими многолетними наработками воспитательного процесса. Например, недавно поднимали тему поощрения ребятишек за выполненную работу или хорошую успеваемость в школе.

"Главная цель клуба - показать родителям, что они не одни, что у них есть поддержка и понимание с нашей стороны. Как обучающими, так и развлекательными мероприятиями помогаем им избежать профессионального выгорания, восстановить жизненные силы. Ведь у них непростая работа. Детки к ним попадают разные, в том числе те, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В замещающих семьях мальчики и девочки окунаются как раз в атмосферу семейного благополучия, они восстанавливаются после полученных душевных травм, чувствуют себя нужными, частью большой и дружной семьи. А общие мероприятия, где все выступают одной сплоченной командой, помогают еще крепче объединить их между собой", - отметила специалист.

За 15 лет около 380 детей Витебского района прошли через приемные семьи и ДДСТ. Это те ребята, которые были на попечении от начала и до конца, пошли учиться и до сих пор поддерживают связь со своими вторыми родителями. "Если посчитать тех деток, которые впоследствии вернулись в биологические семьи, когда их родные мамы и папы встали на путь исправления, то цифры окажутся раза в три-четыре больше", - подчеркнула Гана Муравская.

После того как дети из приемных семей и ДДСТ идут учиться, в замещающих семьях их не оставляют, а берут на патронат. Это означает, что воспитанников можно забирать на выходные и официальные праздники. "Почти все дети, прошедшие через замещающие семьи, поддерживают связь с профессиональными родителями, приезжают в гости, делятся своими успехами", - рассказала завсектором центра.

В Витебском районе есть и семейная династия, которая занимается воспитанием детей из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Это родители-воспитатели Любовь и Владимир Тереховы, работающие в ДДСТ, из которого выпустились 49 мальчиков и девочек. Педагогический стаж супругов составляет более 30 лет. Их родная дочь Анастасия, выросшая в окружении многочисленных братьев и сестер, пошла по стопам мамы и папы. Вместе с мужем Алексеем Васалатием они приняли решение стать приемными родителями. Семейная династия живет в поселке Липовцы.

"Мы гордимся тем, что в нашем клубе состоят такие отзывчивые люди. Они не просто выполняют свои профессиональные обязанности, но создают для детей максимально уютные условия и заботятся об их психологическом комфорте", - поделилась Гана Муравская.-0-

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