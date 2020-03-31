Интеллектуально-спортивную квест-игру на тему 75-летия Победы запускают в Гродненской области

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартует интеллектуально-спортивная квест-игра "Победа 75". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете ОО БРСМ.

Квест-игра проводится с целью гражданско-патриотического воспитания молодежи. Посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первый этап пройдет 3-4 апреля в виде интеллектуальной онлайн-игры Мозговой штурм "75-летие освобождения Гродненской области". Также участников ждет игра в нескольких других форматах, в числе которых фотоохота и квест.

На каждом этапе командам будут начисляться очки в соответствии с занятым местом, которые в последующем занесут в турнирную таблицу. По итогам игры определят тройку призеров, они получат ценные призы. Подвести итоги планируется к 9 мая.

"Наша квест-игра - это новая форма отдыха и развлечения с возможностью окунуться в приключения, прокачать эрудицию и интеллект, проявить свои творческие способности и узнать что-то новое", - отметили в обкоме БРСМ.

Принять участие в игре может любой желающий вне зависимости от возраста. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте nightcity.en.cx, создать свою команду или вступить в уже существующую и подать заявку на участие.-0-