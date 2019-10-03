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03 октября 2019, 15:38

Интерактивная карта "Мая Радзіма - Беларусь" презентована в Минске

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная карта "Мая Радзіма - Беларусь" презентована сегодня в Доме книги "Светоч" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Найти карту можно либо в интернете, либо скачав мобильное приложение "Белкартография" в Google Play или App Store. С помощью нового электронного путеводителя по Беларуси можно познакомиться с государственной символикой и окунуться в историю страны: узнать о древних городах, расселении предков белорусов, народных промыслах и ремеслах, выдающихся исторических деятелях, наиболее значимых архитектурных достопримечательностях.

Электронная карта также дает возможность виртуально полюбоваться удивительной белорусской природой. Как уверены разработчики, она может быть полезной для преподавателей и учащихся при изучении курса "Человек и мир".

"Новизна карты в том, что она живая. На ней обозначено более 130 объектов, их можно приблизить, почитать о них интересную информацию. Несмотря на то, что здесь дана информация в русле школьной программы, мы все-таки вышли за ее пределы и догрузили карту информацией, которую дети не найдут в учебниках. То есть она будет интересна любознательным ученикам, их родителям и всем, кто любит Беларусь", - рассказала ведущий редактор РУП "Белкартография" Татьяна Прокопович.

Интерактивная карта "Мая Радзіма - Беларусь" представлена на двух языках: белорусском и русском. Карта хорошо иллюстрирована: к каждому обозначенному на ней объекту дана текстовая информация, а также прилагается аудиогид. На презентации аудиогид был представлен на русском языке, белорусский вариант сейчас находится в разработке.

/Будет дополнено/.-0-

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