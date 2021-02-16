Интерактивы помогут старшеклассникам освоить азы информационной грамотности - участник ВНС

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для учащихся старших классов важно проводить интерактивы по информационной грамотности. Таким мнением после работы Всебелорусского народного собрания поделилась с корреспондентом БЕЛТА член Добрушского районного комитета БРСМ, мама в декрете Анастасия Гатальская.

По словам участницы ВНС, по эмоциональной насыщенности это были два абсолютно разных дня. "Первый отличился емким докладом Президента. Многие тезисы перекликались с моими мыслями. Особенно, что касалось информационной грамотности населения. Глава государства дал четкое понимание, что необходимо предпринять для обеспечения информационной безопасности государства. Баталии разворачиваются на различных интернет-ресурсах и мессенджерах. Идет противостояние на онлайн-площадках - в комментариях и постах. И немногие, особенно молодежь, могут правильно расставить акценты, понять, что им навязчиво предлагают ложные ориентиры", - сказала Анастасия Гатальская.

Она поделилась идеей, которую хочет реализовать в своем районе.

"Образование позволяет мне разработать четыре занятия по информационной и частично политической грамотности для учеников 9-11-х классов. Это могут быть тренинги, семинары, интерактивы, беседы или сочетание разных форм. Важно донести до ребят суть, чтобы они могли ориентироваться в потоках информации. Можно попробовать на бесплатной основе провести такие занятия на базе гимназии Добруша. Надеюсь, руководство поддержит мою инициативу", - рассказала участница.

"Второй день ВНС был более эмоциональный для меня. Видимо, сказался настрой и заряд выступающих. Особенно тронули слова гостей из Сербии и Украины. Последний затронул вопрос единения трех славянских стран-сестер. Мне эта тема близка, ведь у монумента на приграничье Беларуси, России и Украины в Добрушском районе проходили масштабные молодежные праздники. Много лет это место находилось в запустении, недавно по инициативе белорусской стороны его реконструировали и обновили. Беларусь остается островком безопасности, где живут светлые и трудолюбивые люди. Сейчас наши родственники проживают в Харькове. Они с болью рассказывают о происходящем в их стране. Они всерьез задумываются о переезде в Беларусь. Какие еще слова нужны для описания обстановки в нашей стране?" - резюмировала Анастасия Гатальская.-0-