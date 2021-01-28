Инвентаризацию садовых товариществ проведут в Брестской области

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2021 году проведут инвентаризацию земельных участков в садовых товариществах. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления землеустройства Анатолий Красненков, передает корреспондент БЕЛТА.

В последние годы в регионе увеличивается число свободных участков в садоводческих товариществах. Сейчас в области зарегистрировано 715 таких товариществ, в которых насчитывается 80,3 тыс. садовых участков. Из них в перечне свободных - 8560 участков, или 10,5% общего количества.

"Эти земельные участки сегодня не востребованы. Для того чтобы определить дальнейшую судьбу этих участков (а они, так или иначе, начинают зарастать), мы предлагаем провести до 1 октября инвентаризацию. По ее итогам нужно будет в районах и на местах выработать конкретные мероприятия. Тем более сейчас вносятся в законодательство серьезные изменения. Как раз к осени появится нормативная документация. И мы, используя новое законодательство, сможем наметить пути вовлечения земель в хозоборот", - сказал Анатолий Красненков.

В прошлом году в регионе за неиспользование и неосвоение земель у граждан изъяли 488 участков, из которых 161 был предоставлен для строительства и обслуживания дома, 327 - для садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, у юридических лиц изъяли 17 земельных участков, у ИП - три, у 20 фермерских хозяйств - 517 га.

Принятые меры (помимо изъятия участков, это еще и снос сельскохозяйственных объектов и пустующих домов в сельской местности) позволили в прошлом году вовлечь в хозяйственный оборот 1306 га земель. В том числе 253,8 га вернулись в хозоборот после раскорчевки старых садов, 992 га - в результате освоения ранее не используемых земель.

На заседании облисполкома сегодня подвели итоги работы по наведению порядка на земле и наметили планы на текущий год. В заседании участвовал помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.-0-